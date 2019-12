Durante décadas, nos han aterrorizado las terribles visiones de la sobrepoblación que termina con la civilización, la escasez de recursos, la contaminación y la guerra nuclear. Pero recientemente, la lista de amenazas existenciales se ha disparado. Ahora nos han dicho que nos preocupemos por los nanobots, los robots que nos esclavizarán, la inteligencia artificial que nos convertirá en materias primas y científicos que elaborarán un virus genocida.

Los científicos y tecnólogos han estado desplegando su ingenio para identificar cada vez más formas en que el mundo podría terminar. En 2003, el eminente astrofísico Martin Rees publicó un libro titulado “Nuestra hora final” en el que advertía que “la humanidad es potencialmente la creadora de su propia desaparición” y expuso una docena de formas en las que hemos puesto en peligro el futuro del universo entero. Por ejemplo, los experimentos en colisionadores de partículas podrían crear un agujero negro que aniquilaría la Tierra. Esto ha llevado a los tecnofilántropos ha financiar institutos de investigación dedicados a descubrir nuevas amenazas existenciales y descubrir cómo salvar al mundo de ellas. Sin embargo, en 2019, el final parece más cercano que nunca, con la inteligencia artificial, el cambio climático y esa guerra nuclear perenne que amenaza con erradicarnos de la superficie de la Tierra. Pero ahora un investigador y escritor advierte de todos los peligros existencias en su nuevo libro “Elige tu propio Apocalipsis con Kim Jong-un y sus amigos (Choose Your Own Apocalypse With Kim Jong-un & Friends)”.

A las puertas del fin de los tiempos

Rob Sears se ha convertido en uno de los principales expertos mundiales en escenarios del fin del mundo y durante años a estado investigando activamente en las formas en que la vida podría llegar a su fin. Es por este motivo que ha querido escribir un libro muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Si no los conoces, la serie de libros “Elige tu propia aventura” fueron muy populares en los años 80 y 90, vendiendo más de 250 millones de copias entre 1979 y 1998. El formato invita al lector a elegir al final de cada capítulo, con cada opción diferente que lo lleva por un camino diferente, dando como resultado un final inesperado.

“Mi investigación principal era leer las noticias todos los días”, dijo Sears al tabloide británico Daily Star. “Soy como un hipocondríaco para la civilización humana. No puedo ver la historia de un periódico sin que mi imaginación se acelere hacia una conflagración global u otra, ya sea uno de los inventos de Elon Musk que se está volviendo loco o la extinción de las abejas del mundo”.

Sears dice que también se reunió con varios científicos para preguntarles cuál sería la forma más probable de que el mundo terminara.

“Fueron muy tranquilizadores acerca de los zombis”, continuó explicando Sears. “Pero hay muchas tecnologías nuevas en el mundo».

Destacó una tecnología de edición de ADN conocida como ingeniería genética CRISPR que dice que podría eliminar enfermedades o destruir el ADN de todos durante la noche. La portada de su libro presenta ilustraciones de Kim Jong-un, Donald Trump y Vladímir Putin, ya que son los que actualmente tienen en su poder “pequeños botones rojos en sus escritorios”.

“Hay todo un club de hombres poderosos de mal genio con pequeños botones rojos en sus escritorios”, enfatizó el escritor inglés. “Kim Jong-un es quizás el que parece más impredecible. Pero la persona más peligrosa de todas podría ser un programador desconocido trabajando en un laboratorio de inteligencia artificial en alguna parte. A veces creo que es difícil decir cuál es más potencialmente riesgoso: la estupidez extrema o la inteligencia extrema”.

Pero la gran pregunta que se hace todo el mundo cómo ocurrirá el fin de la civilización. Sears no solo sabe cómo termina el mundo, sino que el final ya comenzó.

“El triste hecho podría ser que realmente estamos viviendo un escenario apocalíptico en cámara lenta en forma de crisis climática”, reveló Sears. «Otro riesgo que encuentro terriblemente probable es que los humanos se vean tan abrumados por la desinformación, la propaganda y el sesgo transmitido por la web que perdemos toda capacidad de cooperar o tomar decisiones colectivas decentes. Eso podría conducir a la desintegración total del mundo democrático, algo que sucede en forma exagerada si tomas las decisiones equivocadas en el libro. Pensé en cavar un búnker en mi jardín, pero decidí que no quería pasar mis últimos días comiendo frijoles horneados, así que escribí este libro”.

La verdad es que Sears tiene razón, no hay que preocuparse demasiado por algo que ocurrirá en cualquier momento. Y lo peor de todo es que no podemos hacer absueltamente nada. El apocalipsis ya hace tiempo que comenzó, silenciosamente. Y si los fenómenos naturales no nos destruyen, lo hará un gran asteroide o nuestros líderes mundiales.

/psg