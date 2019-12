En medio de una nueva alerta por ola de calor en la zona central y a dos meses del estallido social donde poco se habló de la escasez de agua que ha afectado a gran parte de la zona centro norte del país, este jueves los ministros de Agricultura y Obras Públicas, advirtieron que la situación se ha ido agudizando y que el país atraviesa por la mayor sequía de la historia.

“Estamos enfrentando la sequía más grande de la historia de Chile, estamos enfrentando un terremoto silencioso que cada día tiene una nueva réplica, como la afectación de la ganadería, también hemos tenido la disminución de la población de abejas, y ha aumentado la recurrencia de incencios. Ahora viene la réplica más compleja que es asegurar el agua para la temporada de riego de las 6 regiones que hemos decretado emergencia agrícola”, indicó el ministro de Agricultura, Antonio Walker.

“El año 2019 es el con menores precipitaciones en la historia desde que se tiene registro y esto se ha agudizado en los últimos meses, y ha ido más allá de todos los pronósticos”, agregó por su parte el titular de OO.PP., Alfredo Moreno.

Además ante la pregunta sobre un posible racionamiento de agua, la autoridad dijo que “estamos trabajando para que no haya ninguna alteración del suministro de agua potable, pero el riesgo existe. No sería responsable decir que no existe ningún riesgo”.

Embalses

Ante esta compleja situación que tiene a algunos embalses en mínimos hisóricos, y que mantiene con emergencia agrícola a seis regiones del país, las autoridades han adoptado medidas para enfrentar esta situación.

“La Superintendencia de Servicios Sanitarios les ha exigido a las sanitarias adelantar algunas obras debido a la agudización de la sequía en toda esta zona (en emergencia) tan importante que tiene la mayor parte de la población del país”, agregó Moreno.

Asimismo dijo que “en las ciudades las empresas sanitarias han comprometido obras para combatir la sequía por US$700 millones para los próximos 5 años”.

Por otro lado, el agua potable rural es una de las más afectadas hasta la fecha.

“Unos de los lugares más afectados por esta sequía es el agua potable rural. En Chile existen 2.800 sistemas de agua potable rural a lo largo de toda nuestra geografía. Entre Atacama y El Maule que tienen este problema de emergencia hídrica más intensa hay 1.339 sistemas de agua potable rural, hemos estado monitoreando y hay 247 que tienen algún grado de afectación en su fuente de agua”, indicó el ministro de OO.PP., Alfredo Moreno.

/psg