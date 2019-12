La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei se refirió esta mañana a la situación actual del país tras dos meses desde el estallido social. Al respecto aseguró que “yo creo que nuestro país está fregado, fregado, fregado, yo creo que Chile cambió para mal y cambió para siempre”.

Matthei aseguró que “yo creo que esto es irrecuperable, que el odio que se ha despertado de unos hacia otros y de otros hacia unos, ya es casi imposible, desgraciadamente, apaciguarlo. Creo que las desconfianzas son brutales, creo que la clase política es un desastre, son muy pocos los que se salvan y por lo tanto yo no veo ninguna fuerza que te lleve a que Chile vuelva a ser un país sensato, no lo veo, por ningún lado”.

Asimismo se refirió al comportamiento que ha tenido el Parlamento y la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. “No estoy conforme con el comportamiento de nadie, yo no sé hasta qué punto todos los que están en el Congreso se dan cuenta de que nos farreamos el país, nos seguimos farreando el país. Yo siento que hay una frivolidad, falta de prudencia, aquí cada uno está viendo si saca dos puntitos más y no se dan cuenta de que finalmente el público y la opinión pública quiere que todos se vayan”, sostuvo.

A la pregunta de con quién intentaría llegar a acuerdo aseguró que “es bien difícil sentarse a conversar con parlamentarios, o sea cuando uno mira la irresponsabilidad, la pequeñez, la bajeza con que actuaron contra Chadwick, que si había un ministro dialogante, que tenía puentes e incluso amistades con la izquierda era Chadwick, y mira tú cómo lo trataron”.

Respecto a que el senador José Miguel Insulza haya votado a favor de la acusación señaló que le dio “asco”.

“A mí lo que me dio asco, asco, fue Insulza. Yo tenía una súper buena opinión de Insulza, me quiebra el corazón ver la pequeñez, y después la entrevista en El Mercurio, es de lo más bajo y lo más penoso que he visto en mi vida”, aseveró.

Plebiscito en abril

Acerca de qué votará en el plebiscito de abril acerca de una nueva Constitución, Matthei aseguró que “es bien difícil saber aún, porque va a depender mucho de cómo uno note el ánimo y cómo sepa que viene la clase política”.

“Si en los meses que vienen uno se da cuenta de que hay una sensatez reinante que te permite pensar que puede haber una nueva Constitución, pero salvaguardando aquellos temas que son importantes, para tratar de convertirse en un país más justo, más equitativo, en un país moderno, no tendría ningún problema en votar que sí”, aseguró.

“Pero si perdura el clima actual de extrema odiosidad, de extrema violencia, de funas, en que van a tener gente acampando no solamente afuera de los palacios de Justicia, sino afuera del Congreso, entonces la verdad es que embarcarme en una nueva Constitución me daría pánico”, advirtió.

En tanto, respecto a cómo cree que estará la situación en abril, se mostró negativa. “Yo creo que en abril desgraciadamente vamos a tener una economía muy distinta a la de hoy día, vamos a tener desempleo, empresas, pymes quebradas, cero inversión. Va a haber un elemento que todavía no sabemos cómo va a influir, pero que viene”, sentenció.

