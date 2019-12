«Si el PC nos quiere pautear y nos quiere dar cátedras de cómo actuar en política, mejor cerremos el congreso por fuera y nos vamos todos para la casa», con estas palabras el diputado DC Jorge Sabag respondió vía Twitter los cuestionamientos de su par comunista Camila Vallejo, quien el jueves pasado lo criticó a él y a otros siete congresistas de oposición que votaron a favor de la cuestión previa de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Unos cuestionamientos que se replicaron desde sectores de la izquierda en redes sociales y en manifestaciones como la del viernes pasado cuando la ex candidata presidencial Roxana Miranda llamó a funar y «a ir a buscarlos a sus casas» a los diputados de oposición que no apoyaron acusar constitucionalmente al Mandatario. Esto motivó que el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio, interpusiera un recurso de amparo en contra de la ex abanderada para proteger a los legisladores. A lo que luego se sumó el Ministerio de Interior que presentó una denuncia contra la dirigenta. «Es una señal de que queremos recuperar la libertad y la democracia», comenta Sabag a El Líbero sobre la acción realizada por Ascencio.

También la semana pasada, el representante por el Ñuble fue uno de los pocos diputados DC que votó a favor de la idea de legislar el reajuste salarial del sector público, que fue rechazada por el resto de la oposición. «No quise poner en riesgo el reajuste de 600 mil trabajadores y me parece que lo mínimo de responsabilidad era votar a favor de la idea de legislar», asegura el congresista sobre el proyecto que al mediodía de hoy será votado en la Cámara Alta para lograr su tramitación y que necesita del respaldo de dos tercios de los senadores.

-El jefe de su bancada, Gabriel Ascencio, interpuso un recurso de amparo contra la ex candidata presidencial Roxana Miranda, luego de que ella llamara a funar y buscar en sus domicilios a los diputados de oposición que votaron a favor de la cuestión previa en la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Usted es uno de esos legisladores. ¿Cómo ve esta situación?

–Lamento este ambiente de intolerancia que ha resurgido en el país porque en una sociedad democrática tenemos que respetar la libertad y esto claramente es un atentado contra la libertad de conciencia que es propio de regímenes totalitarios. Nosotros luchamos tanto para recuperar la democracia y hoy estamos cayendo en las mismas prácticas que se realizaban en la dictadura, más allá de la protección que genera un recurso de amparo, es una señal de que queremos recuperar la libertad y la democracia, y que tiene que haber tolerancia en una sociedad pluralista en donde los diferentes puntos de vista se respetan.

-Tras la votación del libelo contra el Presidente usted le respondió a la diputada Camila Vallejo (PC) quien lo cuestionó por aprobar la cuestión previa y publicó en su cuenta de Twitter fotos de los diputados que votaron como usted…

-El Partido Comunista ha demostrado una actitud muy estalinista, muy totalitaria. Ellos, gracias a la democracia, están en el Congreso, pero no me queda claro que si el día de mañana gobiernan nosotros podamos gozar de las mismas libertades que ellos gozan hoy día.

-¿Cómo ha visto a la oposición durante estos días?

-Se comete un error práctico en el sentido de que todos los partidos de oposición teníamos un acuerdo administrativos para fijar las presidencias de la mesa de la Cámara de Diputados y las comisiones, pero no es un acuerdo político. La reacción del PC es como que aquí hubiese habido un acuerdo político y se estuviera rompiendo. Quiero recordar que aquí hubo un acuerdo administrativo para repartir y distribuir el poder, la mesa y las comisiones. Por eso no suscribí ese acuerdo, dentro de mi bancada fui contrario a ese documento porque sabía que después se iba confundir con acuerdo político. No estamos unidos políticamente al Partido Comunista ni el Frente Amplio, no hemos suscrito acuerdos políticos, solo administrativos.

-Durante este fin de semana, el consejo general del Partido Radical solicitó la expulsión de los diputados Fernando Meza y Carlos Abel Jarpa, además de la salida de Pepe Auth de la bancada, por votar a favor de la cuestión previa. ¿Cómo ve este hecho?

-Lamento esa decisión. Hay que recordar que no existen las órdenes de partido, lo que prima acá es la libertad de conciencia, de hecho, las órdenes de partido son inconstitucionales, cada parlamentario es libre de votar en conciencia. Lamento que a destacados diputados del Partido Radical, que tienen toda una trayectoria y son demócratas, les estén aplicando ese tipo de sanciones. Lo único que haría esto es desprestigiar al Partido Radical.

Reajuste salarial al sector público: «La oposición tiene que demostrar capacidad de negociación»

-Usted fue uno de los pocos diputados DC que votó a favor de la idea de legislar el proyecto de reajuste salarial del sector público, que finalmente se rechazó. ¿Qué análisis realiza de esta situación en la Cámara Baja?

-La oposición se equivocó porque, en definitiva, lo que tenía haber hecho era votar a favor de la idea de legislar para mantener el proyecto vigente y luego haber votado en contra de todos los guarismos y aguinaldos para poder negociar un aumento, pero al rechazar la idea de legislar quedamos a foja cero, es decir, no hay proyecto. Es como si no se hubiese presentado, por lo tanto, el gobierno va a necesitar dos tercios de los votos en el Senado. Entiendo que en Chile Vamos van a votar todos a favor, pero con eso no se logran los dos tercios, se necesitan votos de la oposición y ahí también existe la tentación de rechazar para que esto mejore, pero resulta que también se pueden equivocar. Por eso yo no quise poner en riesgo el reajuste de 600 mil trabajadores y me parece que lo mínimo de responsabilidad era votar a favor de la idea de legislar.

-¿Qué señal da la oposición al rechazar la idea de legislar el reajuste salarial?

-Da una señal equívoca porque en el fondo rechazan porque consideran que es insuficiente el proyecto, pero nos quedamos sin proyectos. Es como un aborto, no nació la criatura y para que vuelva a nacer se va a tener que insistir por dos tercios en el Senado y si no se logra no va a haber reajuste. No creo que sea una buena idea correr ese riesgo, la oposición tiene que demostrar capacidad de negociación y para eso había que rechazar los guarismos y emolumentos, y después entrar a negociar en el Senado una mejora.

/Entrevista de Bastián Garcés ´para El Líbero/gap