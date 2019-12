Cuando en noviembre de 2011 Florcita Motuda, Raúl Alarcón Rojas, resultó electo como diputado en el distrito 17 de la región de El Maule, no se le pasó por la cabeza la decisiva instancia que viviría dos años después en el hemiciclo del parlamento en Valparaíso.

Ayer, el artista nacional de 74 años, quien obtuvo un 2,67% de las preferencias en su distrito gracias a un cupo por el Partido Humanista, intervino en la discusión por el proceso constituyente. Y lo hizo a lo Florcita Motuda: con histrionismo y extravagancia.

“Me vista como me vista, ridículo o no ridículo, me salte la reja del Congreso o me equivoque, siempre he sido, soy y seré alguien que vota por el pueblo, CTM”, dijo el autor de “Gente” y “Probrecito Mortal”, siendo aclamado por los que integran su colectividad en la Cámara Baja.

En la previa de la votación por la reforma constitucional al capítulo XV, para establecer el plebiscito y todo el proceso constituyente por una nueva Carta Magna, Raúl Alarcón no se guardó nada al hablar de la trascendental jornada. “Nunca pensé que como un simple artista podría votar aquí en esta cosa tan importante, sin ser un experto político. Mamá un beso, me debe estar mirando”, señaló el parlamentario.

Y remachó que su voto será “por la paridad de género, por la representación de pueblos indígenas y también por los independientes (…) al fin todos ellos, todos ellos acá”.

Metro y bus

Tras la alocución del parlamentario y artista, que ganó la OTI en 1998, en la redes sociales repasaron su performance en el Congreso durante estos dos años. Hubo detractores y adherentes.

Su llegada al Parlamento no pasó piola: lo hizo con una túnica blanca con estrellas. A la cuenta pública del 1 de junio llegó de “gatúbelo” y en una de sus primeras declaraciones dijo que no se iba a instruir en “un lenguaje técnico que no conozco”. Lo que se sumó a la renuncia de su asesora en abril de 2018, tras acusarlo de “poco serio” y de no querer informarse.

/gap