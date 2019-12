Por unanimidad, y tras una extensa jornada, ayer el Tribunal Constitucional (TC) resolvió rechazar los dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por las cortes de apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas, respectivamente, y que apuntaban a dilucidar la posibilidad de que dos mujeres pudieran retirar sus fondos de pensiones.

Esto, luego de que una profesora y una técnico en enfermería jubiladas interpusieran recursos de protección ante las mencionadas cortes para dicho fin, razón por los que los tribunales de alzada decidieron enviar estos requerimientos al TC para que resolviera si el decreto de ley 3.500, que regula a las AFP, atentaría contra el derecho de la propiedad de los dueños de los ahorros previsionales. Lo que no sería así, a juicio de los ministros.

Ante esto, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, quien aseguró que el TC “resolvió un conflicto jurídico y fue categórico y bien claro en lo que mencionó: el ahorro es de propiedad de los trabajadores, pero ese ahorro tiene un fin único”.

“El fin que busca ese ahorro es poder construir pensiones en el futuro y eso fue lo que resolvió el tribunal. No deja ninguna duda respecto la propiedad de los trabajadores y respecto del fin que tiene la cotización”, agregó.

Por lo tanto, recalcó que “el fallo del tribunal es claro respecto al uso que tienen las cotizaciones previsionales, y en eso no hubo dobles lecturas, no hubo ideologías que prevalecieron y me parece a mí que eso se resuelve de manera positiva y lo hace bien el Tribunal Constitucional”.

Tras ello, Larraín llamó a “resolver el problema de las pensiones que están por debajo de las expectativas de lo que espera la gente. Por lo tanto, una reforma en ese sentido se hace cada vez más urgente”, añadiendo que esto “tiene un nivel de debate bastante alto. Llevamos mucho tiempo discutiendo esto y se tiene que legislar luego. Tenemos que dejar de lado los mitos y las irresponsabilidades respecto de algunos actores que han dicho cosas que realmente no son”.

“El Tribunal Constitucional en esa línea, para todos aquellos que veían acá un fin político, cierra la puerta y la cierra de manera bastante clara”, añadió.

De todas formas, el presidente de la Asociación de AFP recordó que aún hay que esperar el fallo de las cortes de Antofagasta y Punta Arenas. “Nuestro país tiene instituciones, instituciones que funcionan y hay que esperar finalmente si es que se quiere ir a la (Corte) Suprema o no, pero eso ya es una definición jurídica que tienen que tomar los participes de esta situación”, cerró.

Devolver fondos a quienes cotizaron pocos años

Por otro lado, Larraín insistió en la idea ya expuesta en años anteriores por la Asociación de AFP respecto a buscar un mecanismo para devolver a los jubilados que solo cotizaron hasta cinco años su monto ahorrado.

“Creemos que aquellas personas que tienen montos muy bajos ahorrados o que cotizaron muy pocos años, hay que buscar la manera de entregar esos recursos y no llamarle a eso montos de pensión”, subrayó.

Y concluyó: “Tenemos que poder discutir y conversar respecto de este tema. Aquí se abrió un espacio de conversación y cuando hay cambios al sistema previsional hay que esperar que los actores que participen también tengan cambios y uno tiene que aunar las posiciones”.

/psg