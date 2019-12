Esta mañana la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió a la suspensión de la participación de su partido a Chile Vamos -conglomerado oficialista- luego de que parlamentarios de RN y de Evópoli entregaran su voto a favor de proyectos complementarios al acuerdo constitucional, específicamente aquel que garantiza paridad de género en la integración de las convenciones constituyentes.

“Congelamos nuestra participación en Chile Vamos. Vamos a evaluar de manera institucional si vale la pena mantenerse como parte de una coalición donde no se respetan los acuerdos y donde no se actúa como coalición”, había dicho en la víspera a La Tercera la timonel gremialista. Al respecto, esta mañana Van Rysselberghe indicó en Duna que van a citar a una comisión política lo más pronto posible para conversar en qué se traduce esta suspensión, puesto que no van a dejar de participar de todas las actividades.

“Creo que esto hay que conversarlo en la directiva, en la comisión política (…) Vamos a citar a comisión política apenas pueda, porque es una decisión que no quiero que sea de la directiva, quiero que sea de la UDI”, indicó.

“Este gobierno, por el cual yo voté y vamos a seguir trabajando, es un gobierno de centroderecha, y resulta que hoy somos el único partido de derecha. Y cuando este pensamiento tiene que estar representado, nuestros socios se sientan con la izquierda”, agregó.

“Al Presidente (Sebastián) Piñera en esto no le atribuyo ninguna responsabilidad. Yo creo que él tiene un ministro, que es el ministro del Interior (Gonzalo Blumel), que es el jefe político de todos los ministros, y que a mí me parece que tiene que ejercer su rol”, sostuvo la senadora. “Si él -porque yo hablé por teléfono con él durante la tarde (de ayer)- no puede ni siquiera controlar a un parlamentario de su partido (Evópoli), de verdad yo creo que tenemos un problema de liderazgo del ministro del Interior”.

“Lo habíamos conversado en distintas oportunidades (…) Había un acuerdo, por ejemplo, además explícito, de no apoyar indicaciones que necesitaban iniciativa del Ejecutivo. Evópoli iba a presentar una indicación sobre pueblos originarios que requería patrocinio del Ejecutivo. Eso no puede ser: si estamos cambiando la Constitución, lo menos que podemos hacer es respetar la Constitución”, agregó.

Al respecto, aseguró que conversó con el ministro Blumel y le dijo: “Está bien, pero pongámonos de acuerdo nosotros para ver si podemos conversarlo, posterguemos esto, nosotros tenemos otra fórmula, no es la única, pero ¿por qué no podemos conversar entre nosotros antes de conversar con la oposición? Y la respuesta que obtuve fue: ‘No, es que no pude hacer nada’. Entonces, no, chao. La verdad es que acá si el ministro del Interior no tiene la capacidad de influir en su partido, yo creo que tenemos un problema”, expresó.

La senadora, por otra parte, también criticó al presidente de RN, diputado Mario Desbordes, por abstenerse en la votación en que la Cámara aprobó interpelar a tres ministros del gobierno en enero: Ignacio Briones (Hacienda), Jaime Mañalich (Salud) y María José Zaldívar (Trabajo).

“Me llamó la atención (…) Debe tener sus razones, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si vamos a apoyar al gobierno, hagámoslo sin complejos”, aseguró.

Sobre si puede la UDI sobrevivir sin Chile Vamos, la senadora expresó que sí, puesto que “han sobrevivido a cosas muchísimo mas difíciles”.

“Hemos sobrevivido a la muerte de nuestro fundador Jaime Guzman”, indicó, “y sin duda vamos a sobrevivir a esto”.

“Lo que pasa es que es agotador estar en una coalición pagando los costos de llevar y representar ciertas ideas, cuando nuestros socios antes de juntarse a conversar con nosotros, se prefieren a juntarse a conversar con la oposición”, sostuvo.

“En la UDI nos conducimos por convicciones”

A través de su cuenta de Twitter, la UDI también abordó la situación que enfrenta Chile Vamos. “En la UDI nos conducimos por convicciones y por eso mismo somos un partido que cumple los compromisos que adquiere”.

“Esperamos lo mismo de nuestros socios de coalición, pero cuando no se cumple la palabra empeñada, especialmente en un proceso tan complejo como este, no nos queda otro camino que evaluar si tiene seguido seguir siendo parte del bloque”.

