El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, anunció el reforzamiento de la seguridad en el sector de Plaza Baquedano con más de mil efectivos de Carabineros. Esto se suma a la medida adoptada ayer de instalar vallas papales para cercar el monumento al General Baquedano.

Estas medidas buscan evitar nuevas manifestaciones masivas sin autorización en el lugar, como las que se convocan diariamente para el sector desde el estallido social del 18 de octubre, así darle mayor tranquilidad a los vecinos del sector.

“Informar que el copamiento en el sector de Plaza Italia, pero que también incluye Pio Nono, Parque Forestal y Bustamente, comenzará en pocos minutos más, a eso de las 13.30 de la tarde. Disponemos de poco más de mil Carabineros en ese lugar, donde se desarrollarán controles de identidad y mantendremos el orden público en el sector céntrico de Santiago”, indicó el Intendente.

“Lo que queremos es que los vecinos de la RM puedan hacer uso del derecho que tienen de que la ciudada funcione”, explicó.

Consultada la autoridad por la presencia de las vallas en el sector del monumento a Baquedano, Guevara explicó que “hemos tenido personas que concurren al lugar, se puede entrar al óvalo de Plaza Italia, que tiene un cerco, pero con una puerta, por lo tanto, si alguien quiere fotografiarse en el monumento lo puede hacer sin ningún inconveniente, lo que no se puede hacer es vandalizar el lugar y a eso me refiero a hacer uso del monumento como si fuera un escenario”.

Además, confirmó que para esta jornada no hay ninguna manifestación autorizada en el lugar. Y advirtió a quienes deseen concurrir al lugar a protestar: “No es recomendable ir a lugares donde no hay autorización, porque no está el debido respeto y ejercicio del resto de los ciudadanos (…) Si alguien insiste en quedarse va a ser retirado del lugar por las policías”.

/psg