El que fuera jugador del Barcelona y el Real Madrid, Luis Figo, ha salido al paso en la revista ICON de los rumores que lo relacionaban a Pep Guardiola en los tiempos en los que ambos compartían habitaciones en las concentraciones del equipo culé. El portugués ha sido tajante al respecto: “No hubo nada, me gustan las mujeres”. Además, habló de otros temas.

Relación con el ahora técnico del City: “Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Mi compañero de habitación. Pero no hubo nada”.

Episodio del cochinillo: “Me encanta el cochinillo. No veo mucho las imágenes porque no soy de revivir el pasado. No lo pasé mal aquellos días, para nada. La gente piensa que sí, pero es que no. Fue una experiencia para madurar. A algunos les gusta hablar de ese partido, mitificarlo, pero para mí fue un día más”.

Pasado en el Barça: “No reniego de mi pasado, solo puedo decir cosas buenas de la ciudad. Pero no voy mucho porque actualmente no tengo demasiado que hacer allí. Pero si debo ir a Barcelona, voy. Como dicen en mi país: ‘Si tienes miedo, compra un perro’. Y yo tengo tres, así que no tengo miedo”.

Su salida del Barça: “Empezó como una cabezonería de Núñez, que quizá no se lo creía. Pero la cosa fue creciendo y al final pasó lo que pasó”.

/Eduardo Méndez Garín