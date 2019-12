Luis Domínguez, gestor del blog, reveló en el programa A Fondo, del canal América TeVé, que Alex Acosta Aldaya, hijo del actual secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, reside en Nueva York.

El hijo del alto funcionario cubano es un activo usuario de Instagram, donde publica fotos bajo el nombre alex_habana. En algunas de las imágenes se le puede ver asistiendo a un juego de fútbol en Pittsburg o vacacionando en Varadero.

Acosta Aldaya ha dedicado elogios a su padre en las redes sociales. “Un abrazo desde la distancia. La vida me premió con un gran padre y amigo por sobre todas las cosas. Toda tu familia te quiere”, escribió en Instagram.

Luis Domínguez también aseguró que Alejandro Machín Rojas, hijo del actual embajador de Cuba en España, Gustavo Ricardo Machín Gómez, estudia en Boston.

Según Domínguez, el diplomático “es [oficial] de la inteligencia cubana, es probablemente coronel”.

Poco después de que la ministra de Educación de Cuba, Ena Elsa Velázquez Cobiella, desatara una ola de indignación con sus comentarios discriminatorios respecto a los cubanos que no residen en la isla, varios usuarios en las redes sociales denunciaron que su propia hija vive en el extranjero.

Velázquez levantó gran indignación en las redes sociales cuando aseguró a través de un tuit que los cubanos que viven fuera de la Isla no tienen derecho a criticar al sistema de gobierno que ella representa. “Los que no viven en Cuba no tienen derecho a criticarnos.Aceptamos las críticas de los que están junto a nosotros y están dispuestos a compartir nuestras carencias y buscar soluciones”, escribió la ministra de educación.

La vida de opulencia de la alta clase dirigente cubana ha sido documentada ampliamente por los medios independientes.

Tony Castro, nieto del fallecido gobernante Fidel Castro, causó revuelo a principios de año cuando compartió fotos de paseos por la Riviera Maya, una visita a la Sagrada Familia en Barcelona, un BMW, comidas caras y hasta un paseo en yate, algo prohibido para los cubanos que residen en la isla.

Antonio Castro, padre del joven e hijo de Fidel Castro, es médico del equipo nacional de béisbol. Antonio viajó en 2015 a la isla de Mykonos, en Grecia, y luego a Bodrum, en Turquía, a bordo de un lujoso yate. Alquiló cinco suites en uno de los hoteles más caros y para colmo sus guardaespaldas hirieron a un reportero turco que intentaba cubrir su estancia en la península de Anatolia.

