Ha comenzado la batalla principal por la captura del poder. Hoy es en Chile. Será en el Perú mañana. El enemigo es el eje La Habana-Caracas-Foro de Sao Paulo. Su objetivo es la caída de Piñera en Santiago, ya sea por renuncia o por vacancia mediante golpe parlamentario. Está contenido en Santiago hasta el momento, luego de fracasar en Quito al no haber logrado derrocar al gobierno de Moreno mediante el golpe de masas, como contra Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

Piñera tampoco caerá. Por tres razones: porque el presidente chileno no será vacado por un golpe parlamentario para el que no hay mayoría suficiente, porque Piñera no renunciará bajo ninguna circunstancia, y porque el Ejército no caerá en el juego de tronos.

Al no haber logrado el golpe de masas, sin embargo, el enemigo busca ahora precipitar la represión para empujar a Chile a la recaída en el autoritarismo. Es decir, la trampa de la democracia de baja gobernabilidad.

En efecto, el enemigo no quiere desacreditar solo el modelo económico chileno, sino a la democracia chilena como tal, la mejor equilibrada de la región junto con la uruguaya, como saben bien los analistas del Latinobarómetro anual. Con equilibrio de poderes, ambos Estados lograron escapar tempranamente de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad. La recaída en ella del primer referente democrático de Sudamérica sería un golpe no a Chile, sino a la democracia como tal. Eso es lo que el enemigo busca.

La táctica desesperada de hoy es perversa. El enemigo intenta paralizar al gobierno de Piñera con una supuesta, falsa situación de derechos humanos deliberadamente generada a través de los medios internacionales. Los peruanos sabemos de esto. Lo hizo antes que nadie Sendero Luminoso en Uchuraccay para detener la entrada del Ejército a Ayacucho en enero de 1983.

Ante la ofensiva, Piñera se maneja acertadamente con dos agendas: una social, para desactivar la falsa narrativa de la “protesta social” contra la desigualdad de oportunidades. El problema chileno no es uno de creciente desigualdad social, sino uno de expectativas frustradas por la desaceleración del crecimiento. De eso se debe responsabilizar a la FED estadounidense, no a Chile.

La otra agenda es fundar un nuevo marco legal para restablecer el orden público relegitimando al mismo tiempo la autoridad. Es decir, sin recaer en la trampa del autoritarismo.

La ironía es que, luego de fracasar en el golpe a Ecuador y a Chile después de haber perdido en Brasil ante Bolsonaro y en Colombia ante Duque, y viendo llegar su derrota final en Caracas y en La Habana, el enemigo ha caído en su propia trampa con Evo en Bolivia y en la Argentina con Fernández & Fernández.

Más les habría valido perder. Han llegado al gobierno sin poder, sin legitimidad de origen y sin mayoría parlamentaria. Enfrentan situaciones económicas que no pueden resolver. Serán arrinconados por el pueblo y, aferrándose a un gobierno sin poder, conducirán a sus democracias de baja gobernabilidad a recaer en el autoritatismo.

¿Cómo poner al Perú en guardia ante el enemigo en las puertas y a recaudo de la recaida en el autoritarismo si tenemos quizá la peor de todas las democracias de baja gobernabilidad de la región?

Hay que derrotar primero a la falsa narrativa de la “protesta social” que la caviarada -tonta útil del enemigo- enarbola apoyada por su vociferante electorado de empleo estatal carente de raíces en la economía real. Y, segundo, atender de inmediato el justo y equitativo reclamo de quienes sí están arraigados en la economía real, en la tierra: los mineros informales y los comuneros peruanos, cuyo legítimo reclamo es la plena propiedad de la tierra que se halla sobre los recursos naturales del Perú para el siglo XXI.

Es con esos recursos, precisamente, que el enemigo busca desesperadamente sobrevivir.

Parafraseando la pinta parisina de Mayo 68 -“todos somos judíos alemanes”- cuando se acusó tontamente de serlo a su líder Daniel Cohn-Bendit, alias Danny Le Rouge, hoy debemos decirle a Sebastián Piñera “todos somos chilenos”. Porque su suerte no es solo la de su Patria sino la de todos. La suya no es una batalla solo por Chile sino, como hace 200 años, por la libertad de Sudamérica.

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

jorgemorelli.blogspot.com

/gap