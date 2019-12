Luego de dejar Universidad de Chile, Johnny Herrera se transformó en nuevo jugador de Everton de Viña del Mar. El arquero de 38 años regresa al equipo “ruletero” luego de 11 años.

El excapitán azul conversó con el diario Las Últimas Noticias y se le preguntó por el arribo de Miguel Pinto a Colo Colo. “No entiendo por qué Miguel lo hizo. Él es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé… Yo nunca haría eso, no transo mis principios”.

Herrera volvió a definirse como un anti colocolino: “Yo tenía como nueve años cuando Colo Colo salió campeón de la Libertadores y muchos de mis amigos se hicieron colocolinos. Eso me cargó. Fue tanto que me rebelé y como la U había estado en Segunda y veía cómo la alentaban, me hice al tiro hincha del archirrival de Colo Colo”, declaró el guardameta.

/Eduardo Méndez Garín