Estimados, quiero expresarles mi punto de vista que lo hago como chileno, desde fuera de Chile, con la experiencia de haber vivido el tema de la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, aunque hoy Ecuador está saliendo un poco de eso, queda ahora muchos años para pagar la farra de los comunistas que tomaron el poder y se ha podido salir porque sucedió lo impensable, que el candidato de Correa, el actual Presidente, es quien ha desmontando todo el sistema.

La fortaleza de los comunistas, y así ha sido siempre, es que ellos trabajan unidos, coordinados y tienen un plan a seguir y una ideología, desde mi punto de vista sin fundamento y nefasta, pero la tienen.

Si vemos a los parlamentarios del F.A. del PPD, del PC, el PS, no son personas muy inteligentes ni bien formadas, por lo general carecen de cultura general, pero siguen un plan eficiente, eficiente porque les resulta. Mientras ellos trabajan en su plan, los demás pierden el tiempo lamentándose y criticándolos, nada de eso sirve para algo.

En los no comunistas hay personas muy bien calificadas e inteligentes, pero que se asustan del cuco comunista ¿cómo es posible que hagan eso? Eso lo hacen desde hace 100 años y es completamente predecible. ¿por qué quieren destruir Chile? Porque esa es su doctrina y esperar otra cosa es ingenuidad. ¿Por qué los derechos humanos sólo los defienden a ellos? Porque es una institución creada por ellos y es parte del plan. Etc.

Hay que ver de coordinarse, olvidándose de los parlamentarios y de los candidatos, porque ellos suelen velar por sus intereses electorales y su imagen. Se trata de reunir a las personas de buena voluntad y que amen el País, pero sin hablar del cuco comunista, porque eso les hace el juego a ellos, simplemente unir voluntades, no en contra de los comunistas, sino a favor de Chile, de las buenas costumbres, sin poner condiciones que dividen, por ejemplo, cada cual puede tener la religión que tenga o ninguna, le puede caer bien un político o no, puede ser adinerado o pobre, puede vivir en un barrio o en otro; porque la división es el terreno donde triunfan los comunistas. Es cierto que somos muchos más los que no estamos de acuerdo con el comunismo, pero ellos trabajan unidos y tienen un plan

