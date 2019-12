La existencia de vida extraterrestre es una cuestión muy debatida que combina matemáticas difíciles, evidencia científica, conspiraciones complicadas, la humildad de la humanidad y una maravilla infantil, y no ha sido resuelta durante siglos. Como ya publicamos en MEP, más de un millón de personas confirmaron su asistencia a un evento de Facebook el pasado 20 de septiembre llamado “Storm Área 51, They Can’t Stop All of Us (Tormenta Área 51, no pueden detenernos a todos)”, dejando claro que el interés no va a desaparecer. Aunque el evento comenzó siendo una broma, su plan para asaltar el complejo militar altamente secreto y seguro en Nevada, EE.UU., para “ver extraterrestres” demuestra en parte la fascinación inquebrantable de la gente por la teoría de la conspiración.

Pero a los famosos también les encanta hablar de su relación con la vida extraterrestre. Algunos ven la creencia como una declaración sobre el lugar de los humanos en el mundo, otros lo ven como un hecho puro, y otros afirman haber sido abducidos por extraterrestres. Y la ultima celebridad en revelar su experiencia ha sido Diego Armando Maradona, ex jugador de fútbol argentino considerado como el mejor futbolista de la década de 1980 y uno de los mejores de todos los tiempos.

La experiencia de Maradona

La leyenda del fútbol Diego Armando Maradona ha hecho unos sorprendentes comentarios en una entrevista con el canal deportivo argentino TyC Sports. Cuando le preguntaron si creía en los ovnis, Maradona reconoció haber sido abducido por extraterrestres durante tres días.

“¿Por qué inventar cosas? Una vez, después de tomar demasiadas bebidas, estuve ausente de mi casa durante tres días”, dijo Maradona. “Llegué a casa y dije que los ovnis me habían llevado. Dije: ‘Me llevaron, no puedo decírtelo’”.

Por desgracia no ha ofrecido mucha mas información sobre su experiencia, aunque Maradona, quien actualmente dirige el club de fútbol argentino Gimnasia y Esgrima La Plata, también reveló que ha jugado varias veces en su carrera sin haber dormido. También se le preguntó a qué tres futbolistas invitaría a una fiesta en un yate, a lo que respondió: Carlos Tevez, Leo Messi y Gabriel Heinze.

Maradona dijo que gastó su primer contrato como futbolista profesional en una pizzería con su madre, y agregó que se sentía como Bill Gates y ella parecía la Reina Sofía.

Messi ‘lloró en la ducha’

Cuando le preguntaron a quién invitaría a una cena, respondió: Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En la entrevista también reveló cómo la estrella Lionel Messi “lloró en la ducha” después de que Argentina, a quien Maradona dirigía, fue derrotada por 4-0 por Alemania en la Copa del Mundo de 2010. Y refiriéndose a la llamada “mano de Dios” contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986, Maradona se describió a sí mismo como “un tipo normal” que marcó un gol contra los ingleses que estaban matando a sus hijos en la Guerra de las Malvinas.

Es cierto que Maradona es conocido, a parte de ser uno de los mejores futbolistas de la historia, por sus problemas con las drogas y el alcohol, pero también es cierto que nada tiene que ver con sus encuentros con extraterrestres. Por lo tanto, no debería sorprendernos cuántos famosos se atreven revelar sus experiencias.

La verdad es que cuando llevas una existencia fuera de este mundo, hace que sea aún más fácil aceptar el concepto de extraterrestres y ovnis. Quizás por su forma de vida o por destino, muchas celebridades han asegurado haber tenido este tipo de encuentros. En la mayoría de los casos, aquellos que afirman haber sido abducidos obtienen inspiración de sus experiencias, permitiendo que sus recuerdos extraños alimenten su creatividad. Y el genio del fútbol ha entrado en este selecto grupo, que incluyen William Shatner, Mick Jagger, John Lennon, Fran Drescher, Muhammad Ali, Olivia Newton-John, John Travolta, Robbie Williams, Elvis Presley o Sammy Hagar.

Nosotros no somo quien para cuestionar sus historias, lo único que debemos hacer es agradecerles que se atrevan a explicar sus experiencias, aunque puedan ser ridiculizados por ello.

