El pasado sábado, representantes de colectividades de oposición lo cuestionaron e incluso pidieron su salida, pero Felipe Guevara desechó que siquiera haya pensado en renunciar. “Todos pueden pedir lo que quieran. Mi trabajo es mantener el orden público”, planteó este domingo el intendente de Santiago, que ha recibido críticas por la estrategia de “copamiento” policial de la Plaza Italia luego de que el viernes hubo incidentes que terminaron con el atropello de un manifestante encapuchado, aplastado entre dos vehículos lanzagases de Carabineros.

“Mi termómetro con la ciudadanía, andando en la calle, es orden público. Eso es lo que pide la gente, que hagamos todos los esfuerzos y pongamos todos los recursos necesarios para recuperar el orden público”, dijo el jefe regional a Canal 13.

Más aún, Guevara afirmó que, al menos en su mirada, desde un enfoque global la estrategia ha tenido éxitos. “Hay una evaluación de lunes a jueves que yo entiendo positiva, hay una evaluación que tenemos que trabajar –lo del día viernes-, sábado y domingo ha funcionado bien. Hay que mejorar, pero para eso hay que evaluar”, afirmó.

Para eso, según anticipó el intendente, se reunirá este lunes con las autoridades de gobierno. “Mañana (lunes) a las 3 de la tarde tenemos una reunión con el ministro de evaluación de lo que fue esta semana de cambio de estrategia, pero lo que le puedo decir es que de lunes a jueves tuvimos un funcionamiento normal de la Plaza Italia. Por primera vez luego de 60 días los buses del transporte público pasaron normalmente, los locatarios pudieron abrir su negocios”, planteó.

Defensa a Carabineros: “Hay un problema de prejuicios”

Además, Guevara fue explícito en entregar un respaldo a Carabineros. “Hay un problema de prejuicios y de juzgar. Yo los escucho y aquí todos condenan. Hay un sistema, hay fiscalía, hay tribunales. Vivimos en un estado de Derecho. Entonces, tranquilos, muchachos: ¿por qué no esperamos que las instituciones funcionen, a que los tribunales decidan? Aquí hay un carabinero que ha quedado con firma mensual, por lo que entendí. Hay un procedimiento. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?”, señaló.

“Ojalá concordemos todos en la paz. Yo no criminalizo el movimiento social. He sido partidario de las demandas sociales. Pero a los vándalos, aislémoslos. Yo lo que vi el viernes fue personas con piedras, con pinturas para atacar a los vehículos policiales, encapuchados, vi bombas molotov, vi escudos para ir a pelear con los carabineros. Eso es lo que vi: personas que se convocaron para destruir el orden público. Y a esas personas hay que identificarlas y someterlas a proceso”, agregó la autoridad.

“Una bomba molotov es un arma mortal, letal. Y por tanto, la proporcionalidad que debe usar Carabineros debiera ser de esa naturaleza”, reflexionó Guevara. “Todos vimos las imágenes del día viernes. Había muchos delitos: ataque a la fuerza pública, destrucción del mobiliario urbano, y un largo etcétera. Nosotros como ciudadanos tenemos la facultad de detener a alguien que comete un delito; Carabineros tiene la obligación. Y, por lo tanto, cometer delitos a vista y paciencia de todos y pensar que Carabineros va a mirar al techo es no conocer a nuestros carabineros”, fue su análisis.

Pero además, el intendente deslizó una crítica al Ministerio Público por lo que consideró como una diferencia en la celeridad de indagar casos de agresiones a uniformados. “El día viernes, el mismo día en que ocurrieron estos hechos, yo tomé contacto con el fiscal (Xavier) Armendáriz, con el fiscal (Manuel) Guerra, le entregué los antecedentes de los que disponía y ellos tomaron acciones inmediatas. No ha ocurrido lo mismo en otros casos, tengo que decirlo. Hay una persona herida, un civil, y se toman inmediatamente medidas –de hecho, hay un carabinero con firma mensual-, y hay 145 carabineros heridos el día viernes. Y no he visto la misma diligencia de parte de la institucionalidad”, afirmó.

“Me gustaría la misma diligencia. Creo que no es mucho pedir: que la institucionalidad funcione para todos, porque todos somos chilenos”, sentenció Guevara.

