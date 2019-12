La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió esta mañana a la problemática que están viviendo dentro del oficialismo y aseguró que esta “no es con el Gobierno” sino que con la forma en que nos estamos relacionando” con los partidos que lo conforman.

En conversación con Tele13 Radio, la senadora por la región del Biobío trató los problemas que están viviendo en el conglomerado tras la decisión de su partido de “congelar” su participación tras la aprobación en la Cámara de Diputados, por parte de RN y Evópoli, del proyecto que busca la paridad de género en el proceso de la nueva Constitución.

“Nuestro problema no es con el Gobierno, es con la forma en que nos estamos relacionando con los partidos de Gobierno”, aseguró.

Sin embargo, señaló que “uno habla con los socios antes de hablar con la competencia”.

“Lo lógico es que conversemos entre nosotros y lleguemos a un acuerdo, lo que no parece lógico es hacerla funcionar de la izquierda sin antes haber conversado y habernos explicado a nosotros el por qué la idea de la izquierda es mejor que lo que estábamos planteando nosotros, si eso es lo que nosotros no encontramos razonable, sobre todo cuando habíamos llegado a un acuerdo de que eso era lo que íbamos a hacer”, agregó.

Asimismo, ante la pregunta de si volvería a firmar el acuerdo del 15 de noviembre, respondió afirmativamente.

Respecto a su inasistencia a la invitación hecha por el Gobierno a la Moneda para la ceremonia de promulgación de la reforma constitucional que permitirá el plebiscito en abril aseguró que esta se debe a una cuestión de pasajes y no a que no quiera ir. “Estoy tratando de conseguirme uno, pero no estoy segura de que lo logre”, afirmó.

En tanto, Van Rysselberghe dijo que, respecto a la decisión de su partido de “congelar” su participación en Chile Vamos, habló con el Presidente Piñera y que “le expliqué que nuestra intención era poder encontrar un camino de salida que garantice que no tengamos que estar llevando un notario a las reuniones de Chile Vamos para que después se cumpla la palabra empeñada”.

En cuanto al Mandatario, afirmó que este dijo que “ojalá que esto se resuelva pronto”.

