Hoy es Navidad, que hermoso día para todos quienes celebramos el nacimiento del niño Jesús, es un día tan especial, donde se olvidan los rencores, las dificultades, los errores cometidos, los distanciamientos familiares, y sobre todo los problemas diarios y los días difíciles que hemos vivido y que esperamos no se vuelvan a repetir.

Este día 24 de Diciembre, es un día de reflexión, en todo el mundo existe un código ético y moral, de no agresión en tiempos de guerra como en tiempos de paz que se debe respetar, al menos un día en el año.

Nuestro país, que ha estado muy convulsionado estos últimos meses, por razones por todos conocidas, es de esperar qué desde ese norte lejano y árido, con el sol brillante y cielos limpios, hasta el sur verde y frondoso, con sus hielos milenarios, se produzca esa tregua tan escaza y tan deseada por todos nosotros.

Los pensionados, tienen mucho que decir, y no sólo escuchar las disputas y desencuentros de los políticos, que sólo brindan un pobre espectáculo, y que están preocupados de no perder sus privilegios y no de conversar de como mejorar las paupérrimas pensiones de todos los adultos mayores, que ya están cansados de ver cómo va terminando un día más, y aún no hay certeza de obtener una mejor pensión.

Todos reconocen que existe ese grave problema de las pensiones miserables que tienen la mayoría de los pensionados, sin embargo, pasan los días, los años, las décadas y nos damos cuenta que la vida continúa, las deudas aumentan, las esperanzas se agotan, y no hay consensos en cambiar esta situación, porque los que aprueban las leyes se toman su tiempo, no viven la realidad del pensionado y sólo desean ser gobierno y rechazar cualquier idea de legislar que signifique aprobar propuestas del gobierno de turno.

Para Usted, que está en casa, junto a su familia, o tal vez sólo o sola, quizás con la compañía solamente de su mascota, junto al árbol navideño, mis mejores deseos para esta Navidad 2019, que la fé y esperanza nunca se pierda, y algún día poder decir “ puedo vivir con mi pensión”….

Feliz Navidad.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corrtedor de Seguros

www.margotpensiones.com