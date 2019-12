El presidente de RN, Mario Desbordes, aseguró este martes que “ninguna solución” pasar por retirar la paridad de género del proceso constituyente. Aunque se abrió a buscar otras fórmulas para abordar esta materia.

El tema generó división en Chile Vamos, luego de que la UDI expresara su molestia porque algunos diputados de RN y Evópoli votaran a favor de la cuota de género en el marco del proceso constituyente.Situación ante la cual el gremialismo decidió congelar su participación en el conglomerado.

En entrevista con T13 Radio, Desbordes manifestó que “quiero ser muy claro, ninguna solución pasa por retirar la fórmula de paridad de género en la constituyente, podemos buscar otras, pero no vamos a echar pie atrás en algo que nos parece que es esencial”.

“Lo otro, ninguna solución pasa porque o todos están de acuerdo con ellos o no hay coalición, hasta ahí llegamos”.

Consultado por si esa alternativa pasa por plantear la idea de un voto para hombres y otro para mujeres, el diputado indicó que esa “es una alternativa, con las mismas ONG con quienes hemos trabajado nos han planteado como viable también, pero tiene costos fiscales. Si habría un patrocinio del Ejecutivo, porque la UDI se abrió a eso, bueno maravilloso”.

A su juicio, esto “no provoca ningún cambio en el panorama político o en la composición política o en el equilibrio político de la convención, no lo provoca. Aquí no le estamos entregando el premio a la izquierda, no va a ir una mujer de izquierda a reemplazar un hombre de derecha”.

“Esto puede ser causa de división dentro de la coalición, por supuesto, pero yo no creo que este puntos sea suficiente como para tirar el mantel y poner en riesgo la coalición completa en medio de la crisis que está viviendo este Gobierno, no creo que este punto sea suficiente como para amenazar con mandarse a cambiar del Gobierno, de todo”, precisó.

/psg