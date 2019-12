El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN), se encuentra en el centro de la polémica luego de que algunos partidos políticos plantearan su salida del cargo a través de la presentación de una acusación constitucional.

Esto tras una serie de hechos ocurridos durante el pasado viernes 20 de diciembre , cuando se vivió una nueva jornada de manifestaciones desde el estallido social que ya cumplió más de dos meses.

Durante las protestas realizadas en Plaza Baquedano se registraron diversos incidentes, entre ellos el del joven Óscar Pérez, quien fue atropellado por dos carros lanza gases y sufrió fractura de pelvis.

Lo que desató una serie de críticas a Guevara, quien había ordenado el despliegue de 1.000 efectivos de Carabineros para resguardar el principal punto de encuentro en las manifestaciones de la capital, Plaza Italia, con el fin de controlar las protestas no autorizadas que se habían convocado.

El intendente lamentó la situación, asegurando que “imágenes como las del joven impactado en Plaza Italia no dejan a nadie indiferente (…) como Gobierno y sobre todo como Intendente lamento profundamente lo ocurrido y le envío fuerza a él y su familia” .

“Vamos a investigar y abordar los protocolos pertinentes para casos como este lamentable episodio. Buscaremos aclarar las causas, el contexto en el que ocurrió el atropello, y sobre todo, seguiremos trabajando en restablecer el orden público, sin más civiles ni policías heridos”, agregó la autoridad.

Pese a esto, las criticas en su contra no tardaron en llegar. La mañana del sábado el Partido Socialista (PS) emitió un comunicado en donde exigieron la renuncia del intendente y del General Director de Carabineros, Mario Rozas.

Rechazo al que se sumaron diputados de la DC, el PC y RD, quienes también pidieron la salida de la máxima autoridad regional y del General Director.

El jefe de bancada de diputados de la DC, Gabriel Ascencio, destacó que a su juicio “el intendente tiene que renunciar, no hay otra opción; tiene que dar un paso al costado. No concibo una autoridad con ese nivel de reacción emocional y mental, no lo concibo como autoridad a cargo de una zona tan importante como la Región Metropolitana. La responsabilidad debe ser ejercida”.

“Lo que hizo él (Guevara) fue una acción militar, y estableció una forma de impedir que la gente no llegara a la plaza. Esa decisión tan equivocada tuvo consecuencias brutales, extendió la violencia hacia zonas aledañas a la plaza; y, lo del joven atropellado, a juicio de muchos en un verdadero intento de homicidio, por carros blindados, es una brutalidad; una imagen que dará la vuelta al mundo, es un acto inaudito”, agregó Ascencio.

Mientras que el diputado del PC, Daniel Nuñez, aseguró que “debe renunciar el intendente Guevara por su irresponsabilidad política y general director de Carabineros por salvaje crimen. Esto es homicidio frustrado y por ningún lado un simple caso de lesiones. Todo el rigor de la ley por la brutalidad cometida”.

Por su parte, la Mesa de Unidad Social anunció que interpondrán una querella criminal en contra del Felipe Guevara.

Esteban Maturana, dirigente de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), señaló en un punto de prensa frente a a intendencia que Guevara “tiene absoluta responsabilidad por el actuar de Carabineros. Debemos señalar qué, dado a los hechos que hemos asistido, vamos a querellarnos por haber hecho uso de la fuerza con un sentido criminal. Incluso, podemos acusarlo de cuasi delito”.

“Pueden pedir lo que quieran”

Ante todo esto, el intendente Felipe Guevara se defendió de las acusaciones, asegurando que su trabajo en “mantener el orden público”.

“Todos puedan pedir lo que quieran, mi trabajo es mantener el orden público (…) lo que la gente me dice, ayer en el barrio Bellavista, también los locatarios de Plaza Italia es eso. Mi termómetro con la ciudadanía, andando en la calle, es orden público, eso es lo que pide la gente y que hagamos todos los esfuerzos y pongamos todos los recursos necesarios para que recuperemos el orden público y en eso estoy trabajando”, señaló la autoridad en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

En relación al atropello de Óscar Pérez, Guevara sostuvo que “hay una persona herida, un civil y se toman rápidamente medidas, de hecho hay un carabinero con firma mensual. Y hay 145 carabineros heridos el día viernes y no he visto la misma diligencia de parte de la institucionalidad”.

“Me gustaría la misma diligencia para los 145 carabineros heridos que para el civil herido, creo que no es mucho pedir que la institucionalidad funcione para todos, somos todos chilenos finalmente”, concluyó.

Posible acusación constitucional

Sin embargo, las críticas no pararon ahí, ya que el pasado lunes el jefe de la bancada del PS, Manuel Monsalve, anunció que dentro de la oposición se estudia la posibilidad de acusar constitucionalmente a Guevara por este motivo.

“Vamos a analizar todas las herramientas a nuestro alcance. La única que permite sacar a una autoridad de su cargo desde el Parlamento son las acusaciones constitucionales, y habrá que evaluar esa herramienta si hay alguna causal que lo permita”, señaló Monsalve a El Mercurio.

En ese sentido, el parlamentario espera que se pueda discutir el tema con el resto de la oposición, precisando que ya lo discutió con Gabriel Ascencio.

Guevara renunció el pasado 29 de octubre a la alcaldía de Lo Barnechea, donde se desempeñaba como jefe comunal desde el 2008, para asumir al siguiente día como Intendente de la Región Metropolitana. A menos de dos meses, su nuevo cargo parece estar en peligro.

Los dardos hacia Carabineros

Además de las críticas realizadas por el mundo político, la institución bajo el mando de Mario Rozas también provocó una serie de reacciones.

“¿De qué sirven las charlas sobre DD.HH. que se dan los Carabineros si en la calle siguen actuando con brutalidad extrema? Los autores materiales y los mandos a cargo de la operación, deben ser destituidos y sancionados penalmente. Si eso no ocurre y pronto, continuarán los abusos”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch.

Asimismo, desde Amnistía Internacional Chile declararon que “de nuevo Carabineros está haciendo uso excesivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones. Según reportes joven atropellado fue trasladado a centro de salud. Nos preocupa profundamente su estado y el de otras personas heridas en el mismo contexto”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló contra Mauricio Carrillo Castillo, el cabo de Carabineros formalizado por cargos de cuasidelito de lesiones graves cometidas en contra de Pérez.

