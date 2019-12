«El Partido Comunista tiene mérito en este proceso constituyente. ¿Saben dónde? Porque hay algo que nos alienta, que es que nosotros podemos salir a la calle libremente«, aseguró este domingo Guillermo Teillier, diputado y presidente del Partido Comunista, en La Tercera. Una frase que causó resquemores en otros sectores de la izquierda, esto porque justo dos días antes de que se publicaran sus dichos, el dirigente del Frente Amplio, Gabriel Boric, fue funado durante una nueva jornada de movilizaciones en Santiago.

Las primeras críticas vinieron del Partido Socialista. Alfredo Joignant -quien congeló su militancia en la tienda por ser consejero del Servel-, calificó en Tele13 Radio como «insufribles» las declaraciones de Teillier. El cientista político diferenció el actual comportamiento del Partido Comunista con el rol que jugaron durante el gobierno de Salvador Allende. «El PC no siempre fue así. En la Unidad Popular fue el partido más pragmático de todos y Allende se apoyó mucho en ellos porque eran razonables», aseguró Joignant, quien además destacó que el PC tuvo esta misma actitud durante la transición a la democracia.

El integrante del PS además afirmó que lo tiene «muy sorprendido lo insufrible que está el Partido Comunista en estos momentos» ya que, a su juicio, esta sería la coyuntura soñada para cualquier persona de izquierda. «Me gustaría que (Teillier) salga a la calle y compruebe (que puede salir libremente), están haciendo una pésima apuesta porque esa calle que funa no va a votar», sostuvo el cientista político.

Aunque no fue el único hecho que causó molestia en el sector. Ese mismo día, el comité central del Partido Comunista dio a conocer que se sumarán al proceso constituyente. No obstante, su participación estará supeditada, según ellos mismos afirmaron, a que para abril del próximo año «esté realmente acordada la paridad de género, el número de escaños para los pueblos originarios y las listas de independientes».

Algo que fue visto por el diputado socialista Marcelo Díaz como un intento de enmendar el error que cometió el PC al votar en contra de la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, texto legal que fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada. «Ellos enarbolaron esta idea de que fueron excluidos del acuerdo, eso no es cierto, me consta personalmente porque fui uno de los que los convocó a participar de esas conversaciones y creo que fue un error histórico que el tiempo va a asentar como una mala decisión del Partido Comunista«, aseguró el congresista, quien además sostuvo que la actitud de la colectividad fue muy agresiva y que criticaron de manera «muy injusta» a Gabriel Boric en la comisión de Constitución.

Dos hechos que la propia izquierda comenta no serían casuales. Según un alto dirigente del Frente Amplio, la actitud del PC «es una expresión muy repetida por militantes comunistas estas semanas, es parte del libreto del partido, y creo que demuestra el carácter deliberado de sus decisiones». Desde el sector apuntan que la estrategia de los dirigidos por Teillier sería restarse del acuerdo y criticarlo para poder sostener una crítica al FA y disputarle su espacio en la izquierda.

Según se ha comentado al interior del bloque de izquierda el Partido Comunista estaría realizando un «ajuste de cuentas» desde el comienzo del estallido social. Algo que se habría agudizado luego de que un sector del FA decidiera suscribir el Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución junto con el oficialismo el 15 de noviembre pasado.

Otro factor es que hace tiempo se venía barajando la posibilidad de alianzas electorales de cara a las municipales de 2020, no obstante, según comentan desde el interior del bloque, en la tienda comunista pesaron más los buenos resultados que obtuvo el Frente Amplio en las elecciones de 2017 y la baja sostenida en la cantidad de dirigencias sindicales y estudiantiles en manos del PC.

Cuestionamientos por parte del PC que se repitieron el miércoles pasado luego de que, durante la tramitación de la reforma constitucional, la Cámara de Diputados rechazara las indicaciones de paridad, escaños reservados para pueblos indígenas y participación de independientes ingresadas por la oposición.

«Risa me da ver hoy a los mismos que pactaron con la derecha un proceso constitucional de espaldas a la ciudadanía, sin paridad ni pueblos originarios, criticando a la derecha porque no se hayan aprobado las mismas cosas», tuiteó ese día el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Algo que fue respondido por el diputado Boric, quien le replicó que «triste que te de risa».

La postura de Jadue fue cuestionada por el ex presidente de Revolución Democrática, Sebastián Depolo. «Eso es un barra brava, eso no es un dirigente político que intenta cambiar el país». Y agregó: «Son de un tono que no amerita la posición institucional y el nivel institucional en el que está el alcalde», aseguró el domingo en Estado Nacional, quien además indicó que el «Partido Comunista tiene que pensar cuál va a ser su política en los próximos meses y años con el resto de aliados», existiendo dos opciones o dialogar con sus vecinos políticos o darle una mayor «ilegitimidad al proceso».

La semana pasada otro choque del PC con el FA se vivió en la comisión de Constitución de la Cámara. Antes de que la reforma constitucional se viera en sala, los representantes comunistas cuestionaron en la sesión, entre otras cosas, que en la reforma no se incluyera el término «Asamblea Constituyente», a pesar que transversalmente se viene explicando hace semanas que la Convención Constituyente con el 100% de sus miembros electos, es lo mismo. Pero ese debate, demoró las votaciones en la instancia. Ante esto, la presidenta de RD, Catalina Pérez, fue enfática en T13 Radio: «El Partido Comunista está derechamente saboteando el proceso constituyente».

Por Bastián Garcés para ellibero.cl

/psg