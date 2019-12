Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera acompañado de la primera dama, Cecilia Morel, celebró la Navidad en el Patio de Los Naranjos de La Moneda junto a los funcionarios de gobierno y sus familias.

El Mandatario aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje al país sobre las fiestas de fin de año. “Nosotros quisiéramos que la Navidad nuevamente sea, no solo una fiesta familiar, sino que un momento de reflexión que nos permita a todos pensar qué hicimos bien, qué hicimos mal durante este año que termina. Pero por sobre todo hacernos el firme propósito que el año que comienza sea un buen año para Chile”, indicó.

“Para todos la Navidad significa valores, y es bueno que no sean solamente valores que son como flor de un día, sino que ojalá permeen el alma y corazón de todos los chilenos. El valor de la unidad, tan necesario en nuestro país y especialmente en los tiempos que vivimos. El valor de la paz, en un mundo que se pone tan violento, es tan importante reescatarlo. El valor de la reconciliación, ojalá antes de celebrar esta noche la cena de Navidad con nuestras familias, nos preguntamos con quién estamos distancias, conflictuados, con quién podemos hacer un gesto de cercanía, de unidad y hermandad. Porque con unidad, paz, reconciliación, vamos a poder mirar el futuro con mayor esperanza”, agregó el Presidente.

“Esos son los valores propios de la Navidad, y ojalá podamos hacerlos que vivan en el alma y corazón de todas las familias chilenas, no solo esta noche, sino que ojalá vuelvan y saquen a nuestro país de este clima confrontado, encrispado, enrarecido en que hemos vivido durante los últimos meses. Este no es el Chile que queremos, no es el Chile que los chilenos se merecen”, complementó.

Mientras que Cecilia Morel, sostuvo que “lo que más deseo en esta Navidad es que todos nos reencontremos con nuestro corazón, con nuestra inmensa e infinita capacidad de amar, de perdonarnos los unos a los otros y de recomponer nuestras confianzas y que volvamos a podamos volver a vivir todos juntos en paz en este país”.

/psg