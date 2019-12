Ya quedan pocos días para que acabe este 2019, y si tenemos que mencionar una noticia importante es sin duda el evento llamado “Storm Área 51, They Can’t Stop All of Us (Tormenta Área 51, no pueden detenernos a todos)”, organizado para asaltar el Área 51. Decenas de entusiastas de los ovnis se congregaron en las zonas rurales de Nevada para realizar una especie de peregrinación a la instalación militar secreta Área 51. Los visitantes iban llegando a la pequeña ciudad desértica de Rachel, a poca distancia de la base militar. Situada a unos 240 kilómetros de Las Vegas, el remoto pueblo de tan solo 50 habitantes carece de una tienda de comestibles o incluso de gasolina.

Dejando aparte el inesperado evento, la verdad es que la misteriosa base militar estuvo oculta durante décadas, avivando las teorías de conspiración de que albergaba los restos de un platillo volador y los cuerpos de su tripulación extraterrestre recuperados en Roswell, Nuevo México, en 1947. El gobierno de EE.UU. no confirmó que la base existía hasta 2013, cuando publicó archivos de la CIA que decían que el lugar se utilizó para probar aviones espías de alto secreto. Sin embargo, Rachel y sus alrededores, se convirtieron en un atractivo turístico. Una carretera de 158 km que atraviesa el área se llama la Carretera Extraterrestre, un supuesto “punto caliente” de avistamientos OVNI. Y a unos 133 km al noroeste se encuentra la ciudad de Las Vega, donde ha tenido lugar un sorprendente incidente.

El enorme OVNI sobre las Vegas

El 19 de diciembre de 2019 en Las Vegas, Nevada, aproximadamente a las 17:20 hora local, el jubilado de 65 años Steve Barone tenía la sensación de que debía salir de su casa en Summerlin South. Barone ha estado monitoreando el cielo en Las Vegas desde 2014. Su casa está en una región elevada y por las noches ve extrañas luces en movimiento que no actúan como típicos helicópteros, pequeños aviones o aviones o drones, Toda la extraña actividad parece silenciosa.

Pero la noche del 19 de diciembre llevó consigo su monocular de visión nocturna Luna Optics, que es un telescopio refractor modificado diseñado para mejorar el brillo de los objetos en condiciones de poca luz. Entonces, cualquiera que sea la luz en el cielo (estrellas, aviones, ovnis), se iluminan como fosforescencia verde o blanca para que las retinas humanas puedan ver en la oscuridad. Pero lo que no se esperaba grabar era un enorme OVNI a mil kilómetros por hora sobre Las Vegas.

El video comienza con un enorme objeto brillante que se mueve lentamente desde las montañas que rodean la ciudad de Nevada.

“Esta cosa parece grande y muy lejos”, dice Barone. “Una vez que comience a moverse, va a arrastrándose. Esta cosa se mueve, no hay sonido”.

El misterioso objeto parpadea repetidamente en azul mientras se precipita sobre la bulliciosa región. Finalmente, se eleva hacia el cielo y, cuando parece alcanzar su altitud, comienza a acelerar. Según el jubilado de 65 años, cuatro testigos más vieron el mismo objeto y lo describieron exactamente con el mismo detalle.

“Nadie escuchó ningún sonido y el OVNI podría haber cubierto un lapso de 80 kilómetros en tres minutos», agregó. “Eso equivaldría a más de 1000 kilómetros por hora. Para ser justos, digamos que solo viajó 40 kilómetros. Incluso entonces, tendría que viajar a 800 kilómetros por hora. Ningún helicóptero puede hacer eso, debes ser un pasajero en una aerolínea comercial a gran altitud para hacerlo”.

Pero descarto por completo cualquier explicación lógica y racional, sugiriendo en cambio que era un OVNI. Desde que publicó el video en YouTube, cientos de usuarios han ofrecido sus teorías y muchos sugieren que dado la proximidad del avistamiento a la Base de la Fuerza Aérea Nellis, podría ser militar, más concretamente pruebas de la nueva Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

Barone dijo que continuará grabando nuevos avistamientos porque está convencido de que se trata de “Otra Inteligencia” que se encuentra en nuestro mundo, aunque si son los militares trabajando con tecnologías aéreas nuevas y más silenciosas, ninguno de nosotros lo sabremos. Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial ofreciendo una explicación para el avistamiento.

/psg