En el contexto de la campaña “Yo Te Respeto”, lanzada por el Gobierno, la ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, aclaró las polémicas declaraciones del presidente Sebastián Piñera en una entrevista con CNN sobre vídeos de abuso policial y sobre el informe Big Data.

En el registro de la controversia, el Presidente sostiene que hay muchos videos que son falsos, que son grabados afuera de Chile o que son tergiversados.

“Es una entrevista que el Presidente dio hace (…) unas dos semanas atrás, fue emitida el 15 de diciembre y en esa entrevista efectivamente (…) comenta de que hay algunas noticias falsas, algunas fake news a través de redes y de medios de comunicación”, asegura.

En la misma línea, la autoridad explica que “lo que se interpreta de esa parte, de esa entrevista, es que no reconociera que las violaciones y los videos que hemos visto, como dijo el director del INDH (…), fueran de acá, y sí son, la inmensa mayoría son de acá”.

Asimismo, explica que en la entrevista con CNN “el Presidente reconoce y dice que en este país hay abusos, excesos o violencia policial, hubo vulneración a los derechos humanos, que no va haber impunidad en este país”.

Los videos

Rubilar explicó que sí “hay videos, y es real, en una cantidad que no es proporcional a lo que sí hemos visto acá” y que no tiene “el número exacto, pero existen y los he visto, que son de violencia policial de Colombia…”

Consultada sobre los que sí ha visto, la vocera detalló que “he visto como cuatro o cinco videos que son de otro país (…) son de otros contextos y que se han mostrado aquí como si fueran acá en Chile, eso sí lo he visto y existen, los hemos visto en redes sociales”.

Del mismo modo, señalo otra clase de videos, los descontextualizados que “son videos de situaciones en Chile, pero no en el contexto de estos sesenta y tantos días, sino que en contextos, por ejemplo, de las movilizaciones del 2011, de movilizaciones del 2015, y que se han mostrado como que hubiesen sido en estos tiempos”.

“Yo creo que también es justo decir, que las denuncias y los videos que se han visto, la mayoría sí son de vulneraciones durante estos días, estos meses, y que están siendo investigados y sancionados”.

El informe Big Data

La vocera de Gobierno también se refirió al controversial informe Big Data, asegurando que no fue encargado por el Gobierno y que llegó a la Agencia Nacional de Inteligencia, quienes luego se lo entregaron al Ejecutivo.

Sobre lo mismo, detalló que existe “un informe Big Data que fue el que salió filtrado el día domingo en un diario de circulación nacional, que fue entregado por el ministro Blumel al fiscal Nacional, como un insumo, como un antecedente más para las investigaciones que se estaban realizando”.

Explicó que “llegó a la Agencia Nacional de Inteligencia y que las fuentes son protegidas, por Ley de Inteligencia, pero puedo decir de forma categórica que no lo encargó ni lo pagó el Gobierno”.

“Yo les ayudo con esto, les entrego esta información que nosotros tenemos, llega a la ANI, la ANI por Ley de Inteligencia tiene que resguardar la fuente y la entrega al Gobierno y el Gobierno la entrega a Fiscalía”, explicó.

Por otro lado, señaló que existe otra información entregada por “Gustavo Jordán, director nacional de Inteligencia, por las fuentes internas de inteligencia que tiene el Gobierno, donde efectivamente se analizan fuentes abiertas de redes sociales y también se ocupan otros mecanismos que están dentro de la Ley de Inteligencia regulada, que son secretas, para entregar información”.

Sobre este último mecanismo, la autoridad mencionó que ahí se trabaja con “la inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad y las (de) Fuerzas Armadas. Esa información, bajo la Ley de Inteligencia, que es un informe aparte del Big Data, fue entregada por Gustavo Jordán al fiscal Abbott”.

Finalmente, detalló que “a través de esa información de inteligencia, uno a través de las policías, dígase Carabineros, o en particular en este caso, Investigaciones, se tiene que transformar en información que es posible ocupar en lo que son las acciones judiciales. (…) Debe transformarse a través de las policías nn pruebas para eventos que realice el Ministerio Público”.

/psg