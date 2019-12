Deshacerse de la grasa abdominal no es tarea sencilla. Tarda mucho en desaparecer y al final es fácil que, después de unas semanas a brécol y espinacas en las que no notes ningún cambio aparente, te lances sobre esa bolsa de patatas o tercio de cerveza sin pensarlo dos veces. Como apunta la entrenadora personal estadounidense Jillian Michaels: “Para perder peso te tienes que centrar en dos cosas, dieta y ejercicio, pero muchas personas se confían a la hora de hacer en esto último”.

En función de nuestra fuerza de voluntad puede sernos más o menos fácil seguir una dieta, sin embargo es posible que nos matemos en el gimnasio y nos sirva de muy poco porque estamos haciendo mal los ejercicios. “Para poder quemar la grasa de esa parte superior necesitas bajar calorías, por supuesto, y para ello has de centrarte en esos ejercicios dirigidos a múltiples músculos”.

Tablas y flexiones

Es decir, no es lo mismo hacer un ejercicio de bíceps que uno de tríceps, a veces perdemos mucha energía en el proceso y no conseguimos los resultados adecuados. Según Michaels los ejercicios que funcionan en más de una parte del cuerpo a la vez son los que realmente son efectivos para quemar calorías. “¿Quieres perder la grasa del estómago?” pregunta, “pues haz tablas, tablas y más tablas. Se dirigen a todo tu núcleo, pecho, hombros, tríceps y cuadriceps así que son perfectas”.

Si tus niveles de estrógeno y testosterona son altos almacenarás más grasa en abdomen o piernas

Jillian Michaels sabe de lo que habla. Al fin y al cabo es cinturón negro de kárate y se encarga de enseñar a sus clientes kickboxing, yoga, pilates y entrenamientos con pesas. En su página web e Instagram podemos observar fotografías en las que muestra la estupenda forma física en la que se encuentra, así como también podemos encontrar en la red vídeos en los que aconseja cómo llevar a cabo un entrenamiento adecuado.

Además de los abdominales, ella aconseja hacer muchas flexiones para fortalecer el estómago. No solo porque quieras mejorar tu físico sino también porque este tipo de ejercicios, cuanto más se realizan, más ayudan a mantener el estrés a raya. “Los niveles de estrógeno desempeñan un papel importante en la quema de grasa del estómago. ¿Tienes mucha testosterona? Es probable que almacenes más grasa abdominal. Si el estrógeno es el dominante se acumulará entonces más grasa en la parte inferior del cuerpo, por eso no es muy normal ver hombres con celulitis, a no ser que tengan algún desequilibrio hormonal grave”.

Nos queda claro entonces que las planchas y los ejercicios de flexiones son las dos cosas en las que tenemos que centrarnos en el gimnasio. Además, hay otras cosas que también debes tener en cuenta: recuerda combinar ejercicios de fuerza y cardio para fortalecer tus músculos y también gastar calorías. La dieta debe ser libre de gasas saturadas aunque tampoco debes restringir demasiado, corres el riesgo de ralentizar tu metabolismo. Hidrátate y evita el sedentarismo en la medida de lo posible.

/psg