Diversas repercusiones generaron las palabras que concedió el Presidente Sebastián Piñera a una cadena de noticias, en las que afirmaba que “hay muchos de ellos (videos) que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados, y por tanto sin duda que aquí hemos debido enfrentar una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar”.

El Mandatario hacía referencia a las imágenes que han circulado de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social que comenzó el pasado 18 de octubre. Distintas autoridades se han referido a esas palabras, entre ellos, el fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de la realización de una nueva sesión de la “Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal”.

Al respecto, Abbott señaló que “imágenes la verdad es que tenemos muchísimas dentro del Ministerio Público. Nosotros hemos levantado lo que dice relación con la contingencia muchísimas imágenes que están en poder del Ministerio Público y que provienen tanto de cámaras que están en la vía pública, cámaras que están en el metro, cámaras que están en recintos particulares o comerciales”.

“El problema es el análisis de las imágenes producto de esas cámaras que tienen una dificultad importante, el identificar personas que aparecen cometiendo delitos y darle un nombre al rostro que aparece en la imagen es un problema bastante complejo”, añadió.

Respecto a las imágenes recopiladas, afirmó que “toda investigación penal requiere un grado de seriedad importante para los efectos de luego poder usarla en el reproche penal que se hace a las personas ante un tribunal. En consecuencia, es necesario que todas las imágenes que nosotros podamos proyectar ante un tribunal de Garantía tengan la trazabilidad necesaria. Parte importante de las diligencias de investigación tienen que ver con la trazabilidad, particularmente aquellas que nos llegan, por ejemplo, a través de redes sociales”.

Consultado sobre si han recibido imágenes provenientes del extranjero o que estén sacadas de contexto, Abbott afirmó que “hasta el momento las imágenes que nosotros hemos analizado no tenemos esa situación, lo que no descarto que pueda ocurrir en el futuro, pero de momento, de lo que llevamos analizado tanto nosotros y entiendo lo mismo que la policía tiene, tampoco existiría esa situación. Pero no descarto que en futuro sea así”.

Larraín: “Que existan atropellos y violaciones a los derechos humanos no significa que todas las denuncias son así”

Luego de la reunión de esta mañana, también se refirió a esta situación el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Al respecto afirmó que “el Presidente, y también el Ministerio del Interior, tienen los antecedentes para fundamentar sus apreciaciones”.

“Yo creo que todos los antecedentes que se han conocido son consistentes en manifestar que han habido muchas y muy graves denuncias que darían cuenta de atropellos serios a los derechos humanos. Por lo tanto yo creo que sería ocultar el sol con una mano el pensar que aquí no han habido atropellos a los derechos humanos. Cuáles, cómo y dónde, son situaciones que se tienen que investigar y esclarecer”, agregó el secretario de Estado.

Consultado sobre si el Mandatario estaría negando estos hechos, Larraín sustuvo que “el Presidente ha dicho en sus intervenciones, en la última intervención que fue incluso en cadena nacional, y habló de que habían atropellos a los derechos humanos que se habían cometido aquí, que por cierto debían ser materia de denuncias y de investigaciones, cosa que está ocurriendo. Me parece que eso es lo correcto”.

“No estoy diciendo que no lo haya dicho, estoy diciendo que hay que tener en consideración que el hecho que existan atropellos y violaciones a los derechos humanos no significa que todas las denuncias son así. Por ejemplo, ese militar que fue acusado en Curicó de que habría sido de su responsabilidad la muerte de una persona en una manifestación, y estuvo preso mucho tiempo, y todos los sindicábamos como un atropello a los derechos humanos, y resultó que no era así. Eso es lo que todos debemos tener cuidado, que es no dar por sentado que el 100% de los casos pueda ser así”, agregó.

/psg