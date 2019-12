Aunque parezca increíble, son muchos los científicos que creen en la resurrección bíblica, que Jesús resucitó de entre los muertos. Tienen varias hipótesis para explicar este milagro, creen que de alguna manera es posible un milagro literal como la resurrección de Jesús. Los fundadores de la revolución científica y muchos de los más grandes científicos de la historia fueron creyentes cristianos serios. Para Robert Boyle (cofundador en 1660 de la Royal Society), la resurrección fue un hecho. Para James Clerk Maxwell (cuyas ecuaciones gobiernan el electromagnetismo), confirmó su creencia en la resurrección. Y William Phillips (ganador del premio Nobel en 1997 por métodos para capturar átomos con luz láser) la resurrección no está desacreditada por la ciencia.

Explicar cómo un científico puede ser creyente es en realidad bastante simple. La ciencia no puede y no refuta la resurrección. La ciencia natural describe el funcionamiento reproducible normal del mundo de la naturaleza. De hecho, el significado clave de «naturaleza», como enfatizó Boyle, es “el curso normal de los acontecimientos”. Milagros como la resurrección son inherentemente anormales. No hace falta ciencia moderna para decirnos que los humanos no se levantan de sus tumbas. La gente lo sabía perfectamente bien en el primer siglo; tal como sabían que los ciegos desde el nacimiento no recuperan la vista cuando eran adultos, o que el agua no se convierte instantáneamente en vino. Es por este motivo que para los científicos cristianos es visto como una gran demostración del poder de Dios, por no decir que la ciencia no puede descartar los milagros. Entonces, basándonos en esta información podemos comprender que haya mucha gente que cree en el poder de la resurrección, como una pareja de influencers cristianos, quienes están recaudando dinero para resucitara su hija de 2 años que murió el pasado sábado.

La resurrección de Olive

Kalley Heiligenthal, una cantante cristiana con más de 200.000 seguidores, publicó una triste noticia. Su hija, Olive Alayne, no se despertó el sábado por la mañana. Además, pidió a sus seguidores en Instagram que rezaran por ella.

“Su tiempo aquí no ha terminado, y es nuestro momento de creer audazmente y con confianza para ejercer lo que el Rey Jesús pagó”, escribió Heiligenthal junto con la foto de Olive. “Es hora de que ella cobre vida”.

Pero lo que nadie se esperaba es que se creara una página para recaudar dinero para la resurrección de la niña con un objetivo de 100.000 dólares. Y lo mas sorprendente de todo es que ya han conseguido recaudar más de 53.000 dólares hasta el momento. La Iglesia Bethel, n Redding, California, donde Kelley es cantante, es uno de los organizadores de la recaudación de dinero. Según la página de GoFundMe, el objetivo de las donaciones es para los gastos “médicos y de otro tipo” de la familia. Además, las páginas de Instagram de los Heiligenthals y de GoFundMe están llenas de deseos para que su hija resucite.

Es normal que en la página de GoFundMe se encuentren recaudaciones tras la muerte de un ser querido, incluidos los funerales, que oscilan entre 25.000 y 35.000 dólares, con el objetivo más alto establecido para este tipo de peticiones de 50.000 dólares. Normalmente se realizan para gente que no puede hacer frente a este tipo de desgraciados imprevistos, sin embargo, las fotos de Instagram de Heiligenthal muestran una forma de vida cómoda, con vacaciones incluidas. Mientras tanto, Kalley sigue publicando fotos en Instagram proclamando su esperanza en la resurrección de su hija.

“El día 3 es un muy buen día para la resurrección”, escribió Kalley. “Estamos abrumados con gratitud por su efusión de amor por nosotros y su fe en Olive. Jesús es fiel y verdadero y está llegando con la victoria que compró para Olive. Olive Alayne significa “despertar victorioso”. Invocamos el poderoso y suficiente nombre de Jesús y te llamamos por tu nombre, dulce niña. Tu vivirás. Gracias por sus declaraciones llenas de fe, sigan viniendo. Adora a Jesús con nosotros, se está moviendo, es bueno, es digno y está vivo”.

Perder a un hijo, independientemente de su edad, es una de las cosas más devastadoras que le pueden pasar a un ser humano. Esto es lo que les sucedió a Andrew y Kalley Heiligenthal. Por lo que pedir a Dios que la resucite es una reacción completamente comprensible. Sin embargo, ¿iniciar una página de GoFundMe para resucitar a su hija? La verdad sea dicha, y sin ofender a nadie, parece una estafa o algo mucho peor, que estén intentado hacer algún tipo de ritual oscuro.

/psg