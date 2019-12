Matías Campos López posee contrato vigente con Universidad de Chile, pero luego de un año marcado por su baja presencia en el escuadra azul partirá a préstamo. Su destino más probable será Palestino y, antes de marcharse, reveló el motivo de su salida.

“Para mí no hay un fin en la U, yo quiero volver y sacarme esta espinita, realmente me gustaría levantar una copa. Tomé esta decisión, porque quiero estar bien psicológica y físicamente, quiero estar contento. Este año no fue bueno para mí en lo personal, quiero sentirme cómodo. La idea es estar contento este 2020″, manifestó Campos López a radio ADN.

“Fue un año difícil para todos, tuve una lesión a mitad de año y en realidad no fue un buen año en lo personal. Estoy contento por conocer lo que es Universidad de Chile. Siempre he sido hincha de la “U” por mi padre, pero también estoy contento de poder empezar de cero y poder traer buenas energías. Espero que los que se fueron y los que se quedan tengan un buen año”, agregó el delantero.

Campos López fue anunciado como nuevo jugador de la U en diciembre de 2018, tras dejar Palestino, club en el que se convirtió en uno de los buenos valores. Sin embargo, en el cuadro azul no logró extender su buen nivel. Por el Campeonato Nacional, solo fue titular en tres partidos y otros cinco encuentros ingresó desde la banca, anotando un solo gol con la camiseta universitaria.

/Eduardo Méndez Garín