“No me arrepiento, lo volvería a hacer. Creo que una moto no vale 200 ojos, no vale tortura, no vale que mi pueblo pase hambre. Lo volvería a hacer 100 veces más”, aseguró en entrevista con CNN el único responsable que a rostro descubierto lanzó una motocicleta de Carabineros al Río Mapocho la semana pasada.

Testimonio que sumado a la viralización de su fotografía en redes sociales y medios de comunicación terminó por alertar a las policías, pues de acuerdo a fuentes al interior de Carabineros, el sujeto identificado como Eduardo se mantiene prófugo y existe una investigación en su contra.

Hasta el momento la información que se tiene del prófugo es que tiene cuatro hijos y que antes del incidente que protagonizó se dedicaba al comercio.

Además, según contó al canal de televisión, no estaría implicado en la golpiza ni en la caída que sufrió el motorista de Carabineros, pues, “yo iba de regreso a mi hogar cuando al cruzar el Puente Pío Nono escuché gritos. Ahí me di vuelta y vi que trataban de lanzar la motocicleta”.

“Claramente (cometí un delito), desde el momento que yo levanté la moto. Si es por tirarla yo asumo mi responsabilidad y todo lo que viene”, reconoció luego.

Desde Recoleta descartan que sea un trabajador municipal

Junto a la viralización de su rostro comenzó a circular la versión en redes sociales que se trataba de un funcionario de la Corporación Cultural de Recoleta, lo que fue desmentido por la comuna.

A través de un comunicado explicaron a EL DÍNAMO que “lamentamos profundamente las falsas noticias publicadas en redes sociales respecto de este hecho, ocurrido el pasado viernes 21 de diciembre en el marco de las manifestaciones sociales, y nos parece insólito que se señale sin pruebas que es un trabajador de esta institución”.

“Esta Corporación mantiene un equipo estable de trabajadores y trabajadoras que se despliegan territorialmente en toda la comuna, siendo la persona en cuestión, desconocido para esta institución”, complementaron.

Misma versión con la que coincidió el prófugo de Carabineros, cuando en su única entrevista dijo que “a mí se me ha tratado de narcotraficante, que trabajo para Jadue y nada de eso es cierto”.

/Gap