De inicios de la década de los noventa que los caminos de Iván Arenas (68), Juan Alcayaga (70) y Claudio Moreno (57) se habían cruzado para no soltarse jamás. Bueno, eso hasta ayer cuando el trío de comediantes que se han convertido en íconos de la cultura pop chilena gracias a sus personajes del Profesor Rossa, Don Carter y Guru Guru, sorprendieron en un video con la confirmación de un inentendible adiós para sus fanáticos, pero concreto final a raíz de las últimas suspensiones de sus shows a consecuencia del estallido social.

“Son 40 años de amistad, 40 años de aventuras, 40 años en los que hemos compartido, pero las cosas tienen un término y esto es lo que estamos haciendo ahora”, dijo Moreno, quien cerró un triste discurso que Don Carter había iniciado segundos antes para confirmar que el 28 de diciembre será el día del último espectáculo de La Mansión Rossa con su obra “El 5º infarto”.

“La verdad es que la última función nuestra la vamos a hacer el 28 de diciembre, va a ser un día triste también, vamos a hacer humor pero con tristeza, no sé si me explico, pero hemos decidido terminar nuestra unión”, aclaró el Profesor Rossa, afectado con la decisión, pero convencido que más allá del stand by que el trío se tomó en lo profesional por los acontecimientos sociales de este año, los afectos entre ellos se mantendrán inalterables.

/gap