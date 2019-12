La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió a través de Twitter a los dibujos compartidos en la misma red social por el diputado de la región de Tarapacá Hugo Gutiérrez y aseguró que “demuestra vulneración de derechos de ese niño”.

En su cuenta, el parlamentario, escribió “tradicional fiesta navideña de la familia Comunista en Iquique, golosinas, regalos, dibujos y caritas pintadas… el viejo pascuero no pudo venir, está preso por andar encapuchado” y acompañó el mensaje con cuatro fotos, de las cuales tres son dibujos que parecen hechos por menores de edad, incluyendo uno que tiene los mensajes “el que no salta es paco” y “que muera Piñera y no mi amiga”.

Otro dibujo representa a dos hombres, uno disparando al otro, que sangra. El que sostiene el arma tiene escrito arriba “honorable diputado de Tarapacá Hugo Gutiérrez” y el que recibe el impacto de las balas está identificado como “Piñera”.

Ante esto, Cubillos dijo que “el dibujo que celebra el diputado Hugo Gutiérrez en que sale él disparando al Presidente Piñera demuestra vulneración de derechos de ese niño” y agregó que “pero al subirlo con orgullo a su Twitter, se transforma más bien en una amenaza al Presidente Piñera que no se puede tolerar”.

Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que denunciará la situación ante Tribunales de Familia para que “se determinen hechos” y pedirá más antecedentes para “poder ver la situación de esos niños”. “Efectivamente los dibujos son preocupantes”, sostuvo.

