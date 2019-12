Arturo Vidal parece estar tensando la cuerda para forzar su salida del Barça en este mercado de invierno. El club azulgrana no era partidario de dejarlo marchar en enero, pero el jugador ya ha dejado entrever que no descarta salir y una información aparecida hoy abona esta teoría.

Según publica la web del diario ABC, Vidal ha denunciado al FC Barcelona ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE por el presunto impago de determinados bonus. Según fuentes del entorno de dicha comisión, consultadas por el rotativo madrileño, Arturo Vidal reclama 2,4 millones de euros en concepto de variables, que según él fueron alcanzadas la temporada pasada y que aún no le han sido satisfechas.

En cambio, el Barça considera que no le corresponde abonar dicha cantidad y que el futbolista hace una mala interpretación de las cláusulas del contrato.

Los abogados del centrocampista chileno, según apunta el ABC, interpusieron una demanda el pasado 5 de diciembre en la que desglosaban los conceptos que el futbolista reclama hasta llegar a esos 2,4 millones de euros que se le adeudarían.

En el contrato de Vidal figura que percibiría un bonus de casi dos millones si alcanza la cifra de 60 partidos jugados. Sin embargo, el centrocampista chileno no alcanzó dicha cifra, pues según estipula el Barça en sus contratos, para que se considere un partido jugado el futbolista debe jugar un mínimo de 45 minutos, es decir, no cuenta con participar solo unos minutos dentro de un partido. En ese caso, y según fuentes consultadas por MD, al no cumplir el 60% de los partidos, el jugador solo debe percibir la mitad del bonus.

/Eduardo Méndez Garín