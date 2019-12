Su nombre comenzó a circular masivamente en redes sociales a principios de diciembre: Florencia Lagos Neumann hacía noticia por un polémico discurso en Venezuela. Sin embargo, activa en redes sociales, la ex agregada cultural de Chile en La Habana es conocida por su constante publicación de noticias falsas.

En su discurso del 2 de diciembre, la corresponsal de Prensa Crónica Digital causó la molestia de Unidad Social. Esto por decir que el estallido social que se vive en Chile desde el 18 de octubre no se generó de forma espontánea, sino que fue obra del movimiento del que -en cierta medida- se adjudicó su vocería.

“Somos millones los que estamos en las calles y no es real que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Si estamos organizados, somos más de cien movimientos sociales organizados, articulados en una mesa que se llama Mesa de Unidad Social que tiene dirigentes con los cuales el tirano Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar”, expresó ante el PSUV, partido oficialista de la administración de Nicolás Maduro.

Ante las consultas sobre los dichos de Lagos, el presidente Colegio de Profesores y dirigente de Unidad Social, Mario Aguilar, afirmó en su cuenta de Twitter: “No la conozco, nunca la he visto en una reunión de Unidad Social, ni idea si pertenece a alguna organización. No es representante ni vocera de Unidad Social y varias cosas que dice no las comparto”.

Ante esto, en la misma red social, Lagos salió a aclarar sus dichos en la misma red social: “Es absurdo que me atribuyan representaciones que no tengo. No pertenezco al PC ni a la Mesa de Unidad Social”.

Quién es Florencia Lagos Neumann

Hija de Juan Andrés Lagos, histórico dirigente del PC, y de Elisa Neumann, ex rectora de la Universidad Arcis, Florencia Lagos Neumman es actriz, gestora cultural y estudiante de Ciencia Política en la Universidad de La Habana.

Durante 2014 y 2018, en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, fue agregada cultural en Cuba. En 2018 participó del Foro de Sao Paulo en La Habana, repitiendo la cita durante en 2019 en reunión que se realizó en México.

Actualmente se presenta como miembro de la “Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Capítulo Chile”, red que se autodefine como un “movimiento de pensamiento y acción contra toda forma de dominación” y que -según relata su sitio web- “fue pensada, creada e impulsada por los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías“, promoviendo 10 principios:

Defensa del planeta para todos

Defensa de la integración de los pueblos

Defensa de una economía emancipadora y solidaria

Defensa de la soberanía y la legalidad internacional

Defensa de la unidad en la diversidad y de la cultura para todos

Defensa del conocimiento para todos

Defensa de la participación popular

Defensa de la veracidad y la pluralidad informativa

Defensa de la memoria

Defensa de la paz

Esa red nació en 2003, pero recién este 2019 se estableció oficialmente en Chile durante un encuentro el pasado noviembre donde participaron Valentina Miranda, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios de Chile (CONES), Luis Mesina, de la Coordinadora NO+AFP y la ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer Claudia Pascual.

Fake News

Además de ser desmentida por Unidad Social, Florencia Lagos Neumann suele divulgar noticias falsas o “fake news”, una de las últimas recién el pasado 25 de diciembre, donde publicó una fotografía de una mujer amamantando a un bebé entre una reja, asegurando que se trataba de una imagen de la frontera entre México y Estados Unidos.

“Jesús, María y José 2019. Así trata a los migrantes Trump Mejor amigo de @sebastianpinera“, escribió en las redes sociales.

Sin embargo, esta fotografía fue tomada en 2013 en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, durante una toma de viviendas.

El pasado 1 de diciembre, Lagos aseguró que existía una base militar de Estados Unidos en Fuerte Aguayo (Concón), donde se realizaban “trabajos de operaciones militares en territorios urbanos” y “represión social” en la base al mando Pentágono y Comando Sur del Ejército estadounidense. “Piñera realizó en 2012 la instalación de esta base en absoluto silencio”, expresó en Twitter.

Sin embargo, la supuesta base militar es en realidad el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, cuya base de entrenamiento está en el Fuerte Aguayo de Infantería de la Armada, inaugurado el 5 de abril de 2012 .

En tanto, el 24 de noviembre aseguró que “el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, está en la mira del Ministerio Público en el marco de una investigación por tráfico de migrantes“.

Sin embargo, Andrés Zaldívar ya no es el presidente del Senado (de hecho, tampoco es parlamentario): la noticia correspondía a una nota publicada en noviembre de 2017.