Han pasado muchos años desde la crisis financiera del 2008 y muchos temen que nuestra suerte se termine muy pronto. Aquella crisis se superó, pero el periodo de bonanza que vivimos después ha durado más de lo esperado. Es posible que se acabe, porque el problema de fondo nunca se solventó. El sistema tiene fallas muy profundas, y durante estos años lo único que se ha hecho es ocultar la mugre debajo de la alfombra. Tarde o temprano, esa bomba explotará. Hemos tapado nuestros problemas con deuda y todos sabemos que esta ilusión de prosperidad no puede seguir eternamente. Pero, ¿cuándo vendrá la próxima crisis? ¿Será el próximo año? Se lleva años anunciando la inmediatez de la crisis, pero, de algún modo, el tiempo pasa y esta no termina de llegar. ¿Cómo la hemos podido evadir? ¿Acaso los ciclos se podrían evitar? Hablemos de esa crisis tan temida, pero que no ha llegado aún.

Si queremos entender la naturaleza de los ciclos económicos, es necesario estudiar con cierta profundidad el rol de la deuda en la economía. Como bien nos ha enseñado la historia, la economía a veces está bien y a veces está mal. Algo que se considera normal en teoría, porque la economía tiene ciclos, pero en la práctica lo olvidamos con demasiada facilidad. Es decir, cuando la economía está boyante, sentimos que nuestra suerte durará para siempre. Nos dejamos seducir por la codicia y las crisis siempre nos toman por sorpresa. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata, es por descuido. Bueno, en materia económica, somos terriblemente descuidados. La historia se repite una y otra vez. Sin embargo, en cada crisis nos preguntamos con perplejidad: ¿Qué pasó?

La respuesta es casi siempre la misma. Nos endeudamos hasta el cuello y no podemos pagar. La gente se queja, si no tiene acceso a créditos baratos. Pero la gente también se queja cuando los obtiene y después no tiene para pagarlos. He ahí el detalle. Las deudas hay que pagarlas. Siempre nos hemos endeudado y esto es bueno para la economía. Con oro o dinero fíat, siempre ha existido la deuda y siempre ha sido muy importante para la economía. Sin embargo, crea ciclos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es una deuda? Básicamente, una deuda es una promesa a futuro. Nos dan un dinero y nosotros debemos pagarlo en el futuro. Más intereses, claro. Eso significa que somos ricos hoy, pero pobres mañana. Porque con un crédito podemos consumir más, pero en el momento que debemos devolverlo consumimos menos. Y, como nuestro gasto es el ingreso de otro, la economía crece cuando obtenemos el préstamo y sufre cuando lo devolvemos. Así se forman los ciclos.

Hablando de la crisis del 2008, esta relación crisis/deuda resalta particularmente evidente. Por razones sociales y políticas, el Gobierno de los Estados Unidos incentivó y presionó a los bancos a conceder préstamos a medio mundo. Me refiero a personas que técnicamente no podían devolver los préstamos. Estamos hablando del mercado subprime. Por un tiempo, todo fue bello. Los intereses estaban por el suelo y todo el mundo podía acceder a un préstamo. Por supuesto que esto infló los precios de los inmuebles. Pero luego llegaron las quiebras y el sistema colapsó. Los bajos sueldos, la inflación, el alto precio del petróleo, entre otras cosas, ayudaron mucho a debilitar el bolsillo de la clase asalariada. Entonces, la gente no pudo pagar sus préstamos. Los bancos sufrieron. El valor de los colaterales cayó en picada. El público entró en pánico. Y Wall Street se desplomó. Y naturalmente la crisis se esparció como un virus por todo el mundo.

La crisis causó deflación. Y la deflación es por supuesto terrible para la economía porque la contrae e impide el crecimiento. Entonces, se tomó la decisión de inyectar dinero a la economía y subir las tasas de interés. La subida de la tasa tiene un efecto deflacionario, pero era necesaria para disminuir la deuda. El estímulo vino de los rescates y la expansión cuantitativa, que es esencialmente otra forma de decir sacar dinero la calle como locos. Y el asunto funcionó de las mil maravillas. Desde entonces, nadamos en la prosperidad. Los datos macroeconómicos están en excelente forma. La deuda por las nubes, pero milagrosamente los niveles de inflación en su rango deseable y el desempleo en sus mínimos históricos. Técnicamente, todo marcha viento en popa. Si tenemos un problema, es social. El tema de la desigualdad, la moral y la tensión política. Pero la economía estos últimos años no ha estado nada mal. Y que Wall Street se encuentre de fiesta y rompiendo sus máximos históricos casi todos los días no es un accidente.

¿Cómo es posible que esta bonanza haya durado tanto? Durante la crisis pasada, los villanos fueron los bancos. Ahí comenzó todo. Y todo comenzó debido a su importancia en la economía como un todo. Los villanos de la próxima crisis pueden ser los héroes de la anterior. En otras palabras, las grandes firmas tecnológicas. En estos momentos, estos titanes son los “demasiados grandes para caer”. La próxima crisis podría comenzar por ahí. Pero, con todo el dinero que ha inyectado la Reserva Federal, con las tasas de interés tan bajas y la deuda pública y privada tan alta, ¿cómo tenemos tan poca inflación y tan poco desempleo? Bueno, es posible que se lo debamos a las grandes tecnológicas. Ellas son un agujero negro para la liquidez. Son sumamente deflacionarias. De algún modo, le hacen contrapeso a todo el dinero que imprime la Fed.

