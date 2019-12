Los hinchas del Barcelona están furiosos con Arturo Vidal, luego que se diera a conocer la denuncia que interpuso el chileno contra el cuadro catalán por el no pago de 2,4 millones de euros en bonos.

A través de las redes sociales los aficionados culés descargaron su ira contra el seleccionado nacional, pues consideraron que esta denuncia es una medida para acelerar su salida del club rumbo al Inter de Milan.

De hecho, los hinchas fueron claros al señalar que Vidal debe permanecer en la banca todo lo que resta de temporada, si es que no logra irse a Italia.

Recordemos que según reveló le medio español ABC, el chileno denunció al Barcelona a la comisión mixta de La Liga y la AFE por el presunto impago de 2,4 millones de euros en bonos por premios correspondientes a la temporada pasada.

La postura del cuadro ‘culé’ es que al club no le corresponde pagar dicho monto y que todo es ‘una mala interpretación de las cláusulas de su contrato’.

Siempre has rendido muy bien y desde el primer día has tenido a todos los culés a tus pies. Nunca hemos dicho una mala palabra de ti viendo que viniste a por todo, pero lo de esta denuncia cruza el límite. Creo que no merecemos esto, así que coge la puerta y vete, @kingarturo23. pic.twitter.com/NgTlNFrc3O

