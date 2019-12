Quedan solo cuatro meses para el domingo 26 de abril de 2020, día en el que el país decidirá si aprueba o rechaza tener una nueva Constitución y el mecanismo para llevar adelante el proceso: Convención Constituyente o Convención Mixta. Si bien las encuestas y las consultas ciudadanas impulsadas por los municipios dan por ganadora a la opción «Sí», el rechazo a los hechos de violencia que siguen en la calles, las críticas a la actitud de los parlamentarios, y al fondo de la discusión, comienzan a cobrar fuerza no solo desde el mundo conservador, sino que también desde un sector más liberal.

Este es el caso de Patricio Arrau, economista que trabajó en los gobiernos de la Concertación y que fue miembro activo de Ciudadanos. En conversación con El Líbero, señala que valora el acuerdo político transversal alcanzado en la madrugada del 15 de noviembre, pero que dada la situación de violencia las calles y las amenazas a políticos «no están las garantías» para llevar adelante un proceso constitucional ordenado. Es por esa razón, que se inclina a votar por el «No».

En otra vereda, con un color distinto, pero que fluye hacia el mismo camino se encuentra el ex director de Codelco, Gerardo Jofré. Junto a Gonzalo De la Carrera, están impulsando la Casa Común por el Rechazo, una instancia que busca congregar gente para difundir a través de comandos en distintas ciudades del país y charlas, los motivos y razones para rechazar la implementación de la «hoja en blanco» de la eventual Carta fundamental.

Patricio Arrau: Clima actual «no entrega las garantías para tener una discusión seria»

Ingeniero comercial, funcionario en los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Con un perfil liberal, Patricio Arrau se ha desempeñado como economista del Banco Mundial en el área de finanzas internacionales (1989-1991) y asesor del Ministerio de Hacienda en temas financieros y Coordinador de Finanzas Internacionales en dicha cartera durante el gobierno de Patricio Aylwin. Además, fue consultor externo del Banco Mundial, del BID y autor de varios artículos publicados en medios nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido presidente de la Empresa Portuaria San Antonio (2005-2011) y presidente de la Empresa Portuaria de Iquique (1998-2005), cargos en los cuales dirigió procesos de concesión portuaria.

El ex miembro de Ciudadanos, analiza la discusión en torno al proceso constitucional. «Chile necesita tener una discusión de una nueva Constitución. La Constitución de 1980 corregida en 2005 no está dando cuenta del sistema democrático que necesitamos». En esa línea, agrega: «Me encantaría que en Chile pudiésemos tener de verdad una discusión muy seria y responsable de cuál va a ser el marco constitucional nuestro por los próximos 50 años, o el marco de convivencia».

Pese a esto, Arrau es enfático al señalar que dado el clima de violencia en las calles y el crispado y polarizado ambiente político, «no hay un clima que entregue las garantías para tener una discusión seria». Es por esta razón que, pese a que ha valorado el acuerdo político transversal del 15 de noviembre, se inclinará por votar que «No» en el plebiscito del 26 de abril.

«Quiero tener una discusión constitucional seria. Quiero que nos demos la chance de hacerlo con calma, y no se puede tener en un entorno en donde la política está fallando, en donde las policías no tienen capacidad para enfrentar a los delincuentes», sostiene. Y afirma que «cuando eso esté y haya conciencia muy clave y amplia en los tres poderes del Estado de que es un requisito esencial para poder tener una discusión constitucional, ahí voy a cambiar de opinión».

De esta forma, Arrau se desmarca de quienes no quieren cambiar nada de la carta fundamental, pero reitera su postura: «La mía es que una discusión democrática y constitucional que nos resguarde y que norme la convivencia de los próximos 50 años, pero no puede hacerse en este ambiente donde los delincuentes tienen tomada la calle en una insurrección delincuencial que el Estado no controla. Es una garantía de que vamos a terminar en chantaje con la asamblea constituyente».

En este sentido, remarca que el sistema político representativo en Chile no está funcionando de la manera que esperaba y hace un llamado a los parlamentarios a tener como prioridad el orden público. Según Arrau esto se concretaría a través de la aprobación y entrada en vigencia de los proyectos que son parte de la agenda de seguridad presentada por el gobierno: anti encapuchados, anti saqueos y anti barricadas. Sostiene que «el orden público es un pre requisito para poder tener un debate adecuado y correcto sobre qué queremos como casa de convivencia nacional».

Parte de sus críticas apuntan a ex miembros de la Concertación, afirmando que le genera decepción que «los viejos (políticos), los que tienen cultura cívica, que saben lo que es una democracia, que saben lo que es una Constitución, hayan terminado totalmente entregados a los nuevos políticos que tenemos y que, lamentablemente, no tienen cultura cívica».

Pero hace una salvedad: «No han hecho su pega con la sola excepción de Pepe Auth, por quien me saco el sombrero. Una persona increíble, el resto es una vergüenza».

Gerardo Jofré: «Creemos que la gente no quiere cambiar la Constitución y la están tratando de obligar a que vote que Sí»

«Le vamos a demostrar a la gente que es falso que si quieres paz, cambia la Constitución». Con esas palabras, Gerardo Jofré argumenta una de las principales razones que lo llevarán a votar que No en el plebiscito de abril, argumentando que la opción rechazo «va a ganar».

Con un perfil más bien conservador, Jofré se desempeñó como asesor el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, fue Jefe de coordinación sectorial y jefe de planificación de Odeplan y en el año 2014 asumió la presidencia de Codelco, entre otros cargos.

Hoy se encuentra impulsando la «Casa Común por el Rechazo» junto a Gonzalo De la Carrera. Con sede en la calle Miguel Comas en la comuna de Vitacura, este centro funcionará de ahora en adelante como «el comando central independiente ciudadano por el voto rechazo». Hasta el momento serían unas 30 personas las que son parte de esta nueva iniciativa. El comando busca expandirse y concretar la creación de nuevos comandos en las distintas ciudades del país. Según Jofré, ya han recibido llamados de otros sectores. A su vez, se constituyen a través de comisiones. Por ejemplo, el ex líder de Codelco estaría a cargo de las redes sociales y manejo de las comunicaciones, y el empresario Juan Pablo Correa- fundador de la cadena Big John-se encargará de juntar apoderados de mesa para que estén en los lugares de votación el día del plebiscito.

¿A qué personas buscan congregar en la «Casa Común por el Rechazo»? Según explica Jofré, estos serían independientes y que no tendrían mayor relación con los partidos políticos. «No nos vamos a relacionar con los partidos políticos, salvo que tengamos que negociar con ellos la participación en la franja» , explica.

Si bien el espectro político que se inclina a votar que No corresponde a la centro derecha, el ingeniero comercial de la Universidad Católica afirma que «nosotros le vamos a hablar a todo el país, no le vamos a hablar a la derecha. Tenemos sensibilidades políticas distintas en este comando y lo que hemos acordado es que todo eso lo dejaremos de lado y que nos vamos a dedicar a un solo objetivo y el objetivo es el rechazo».

Consultado por si en las encuestas que dan por ganadora a la opción Sí hay un «No encubierto», explica que hay muchos «No naturales», que no quieren cambiar la Constitución vigente. «Tenemos que demostrar que la mayoría de Chile no quiere cambiar la Constitución, no quiere partir de cero», asegura. Y añade que «esto se le ocurrió a gente que está encaprichada con cambiarla y que dice que es la Constitución de la dictadura. Eso no es verdad, se ha cambiado muchas veces y lleva la firma de Ricardo Lagos». Y agrega que «ya se ha cambiado 43 veces, no hay ningún artículo de la Constitución que no se haya tocado». Plantea que si se quiere modificar, que se haga «pero dentro de los cánones normales y no nos tomemos dos años partiendo de una hoja en blanco en un griterío y una cuestión con presión, con violencia».

Considera que los ciudadanos están confundidos con las indicaciones «cambiantes» desde los partidos políticos. «A la gente la están tratando de asustar diciéndoles que si gana el No van a seguir los líos, en circunstancias que los líos van a seguir, sin duda, si gana el No, el Sí, o si empatan». Y apunta: «Creemos que la gente no quiere cambiar la Constitución y la están tratando de obligar a que vote que Sí. Eso sería una votación bajo amenaza, es lo más anti democrático que hay».

Como independiente, Jofré dice que no se han sentido escuchados. «De repente nos dijeron que aquí se iba a arreglar con una cosa que no estaba en ninguna parte y que era haciendo una Constitución nueva». Parte de los desafíos para poder ser escuchados es concretar su participación en la franja televisiva. Para eso van a tener una reunión con el Consejo Nacional de Televisión, en la que entregarán una propuesta.

Por el momento buscan congregar gente a través de charlas y redes sociales, pero dado el ambiente de violencia, el ex director de Codelco afirma que se van a limitar en salir a las calles. «Puede resultar provocador, puede poner en riesgo a la gente. No se necesita».

