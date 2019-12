«Nuestro propósito es tener una conmemoración en Plaza Dignidad, más una cena para toda persona y familia. Estamos unidos solo falta tu participación». Esta es la descripción de la cuenta de Instagram Año nuevo con dignidad. Se trata del perfil que inició la convocatoria para pasar el 31 de diciembre en Plaza Italia, el punto neurálgico de la crisis que comenzó el 18 de octubre, donde se han realizado de diversas manifestaciones en contra del Presidente Sebastián Piñera y que el viernes pasado, pese al copamiento preventivo de Carabineros, fue escenarios de nuevos desórdenes que terminaron con una persona fallecida, carros de carabineros atacados por una turba y el Cine Arte Alameda y parte de la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián quemadas.

El perfil creado a fines de noviembre, tiene 5.340 seguidores y si bien se ha dedicado exclusivamente a promocionar su iniciativa. también ha realizado posteos criticando al gobierno. Por ejemplo, la mañana del sábado pasado subieron a Instagram una foto con las caras del Presidente Piñera, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, el intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara y el general director de Carabineros Mario Rozas con la frase «sus manos tienen sangre». «Nada más que decir, puro odio en el corazón», se leía en la publicación.

No obstante esta no es la única cuenta que ha difundido la iniciativa de pasar año nuevo en Plaza Italia. Al menos otras 10 cuentas se han sumado a la convocatoria y aparecen invitando a participar de la manifestación en el afiche de Año nuevo con dignidad. En total, los 11 perfiles de Instagram que hacen eco de la protesta suman más de 300 mil seguidores y en su mayoría fueron creados tras el estallido del 18 de octubre pasado. No responden a partidos políticos, sino que más bien a una mirada más asistemática.

Una de ellas es «Funa Metro«, cuenta que acumula más de 49.800 seguidores y ha realizado más de 380 publicaciones. La primera publicación que realizaron fue el 14 de octubre, cuatro días antes de la crisis, en el que hacían un llamado a continuar las evasiones masivas al sistemas de transporte subterráneo y en la que además aseguraban que este tipo de actos no era un delito. Desde entonces el perfil se ha dedicado a subir videos e imágenes de distintas protestas y convocatorias a movilizaciones, además de publicar imágenes de enfrentamientos entre Carabineros y encapuchados. Una temática similar a la de «Prensa Evadir«. Cuenta que realizó su primera publicación el 19 de octubre y cuenta con más de 7.100 seguidores y 260 posteos.

«El Matapakos«, es un perfil que se autodefine como «medio independiente. Nos dedicamos a compartir y evidenciar noticias que suceden en nuestro país» y cuenta con más de 38.600 seguidores. Activa desde el 3 de noviembre, ya ha subido más de 200 posteos, los que si bien dicen tener un objetivo informativo, publican mensajes de funas y de amedrentamiento a políticos. Así ocurrió el pasado 12 de diciembre cuando luego de que la Cámara de Diputados rechazara la acusación constitucional contra el Presidente Piñera subieron una fotografía con el resultado de la votación y el siguiente mensaje: «Atención a los traidores. Estos fueron los votos del día de hoy«. Además de imagen de cada uno de los parlamentarios que no respaldaron el libelo.

En la misma línea «informativa» se encuentra «Contra el cerco«, que cuenta con más de 3.600 seguidores y que en su descripción se lee «Medio autogestionado por estudiantes de Periodismo de la Universidad de Chile que busca difundir lo que está pasando actualmente en el país». El grupo de alumnos ha publicado más de 450 imágenes en la red social, al igual que El Matapakos también han dedicado parte de esos a cuestionar duramente al gobierno y a diputados. Algo que hicieron el 19 de diciembre cuando postearon una imagen de las diputadas que votaron en contra de la paridad de género. «Estas fueron las diputadas que votaron en contra de la paridad de género, alineadas con los hombres de sus partidos políticos», se lee en la publicación. Una tónica similar tuvieron tras la votación en contra del libelo contra el Jefe de Estado, cuando subieron una fotografía con los parlamentarios de oposición que votaron a favor de la cuestión previa y a quienes trataron de ser «cómplices» del Mandatario.

Otra cuenta de Instagram creada por estudiantes de Periodismo de la Universidad de Chile es «El Encapuchado«. El perfil que publicó su primera fotografía el 21 de octubre -apenas 3 días después del estallido social-, es seguidor por más de 2.600 personas y tiene más de 300 posteos. «Página de noticias creada por estudiantes de Periodismo de la Universidad de Chile con el fin de evitar la desinformación y los sesgos de la televisión».

También vinculada al mundo universitario es «Contrainformación UBB«. La cuenta tiene solo 22 publicaciones pero tiene más de 3.200 seguidores. «Medio alternativo de propaganda y contra información de estudiantes base de la Universidad del Bio-bío», se puede leer en su descripción, en donde además está escrito el símbolo 1312, que hace alusión a la sigla ACAB -en contra de los policías-. El grupo de alumnos de la UBB llamó el pasado 28 de noviembre a funar a Canal 13 luego de haber emitido un reportaje en el que explicaba la relación de las barras barras con los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre. Otro dato interesante sobre esta cuenta es que su nombre es recurrente en otros perfiles que se han dedicado a difundir imágenes violentistas durante los últimos años.

Como un medio de comunicación enfocado a jóvenes y estudiantes chilenos se define «Prensa estudiantil«, perfil que tiene más de 59.300 seguidores y 471 publicaciones. Se trata además de una de las pocas cuentas que está activa desde antes del estallido social. Su primer posteo fue realizado el 8 de agosto de este año y se había caracterizado por subir imágenes de enfrentamientos entre Carabineros y estudiantes de distintos colegios del país, aunque tras el 18 de octubre la cuenta comenzó a difundir contenidos sobre las manifestaciones y llamados a movilizaciones.

«En vivo aquí y ahora» es una de los perfiles que más publicaciones ha realizado de las cuentas que llaman a pasar año nuevo en Plaza Italia: más de mil posteos y cerca de 3.900 seguidores, tiene la cuenta que en su descripción señala: «Acá estamos nuevamente, nuestra tercera cuenta, las dos anteriores bajadas». Además de esto se caracteriza por tener los mensajes más duros en contra del gobierno. «Que la rabia no desaparezca, pero que tampoco nos nuble… Que la rabia sea el catalizador necesario para forjar las bases de una nueva sociedad… Que la rabia se transforme en la fuerza y la alegría necesaria para NO soltarnos ahora que nos unimos», se lee en una publicación realizada el viernes pasado, mientras que en otra subida en Navidad señala: «Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Aguante pueblo, a no bajar los brazos». Algo similar ocurre con «Prensa Revolucionaria«, cuenta que comenzó sus actividades en junio pasado y que actualmente tiene más de 60.600 seguidores y poco más de 520 publicaciones.

Una situación particular es la de «Portada Soñada«, la cuenta más popular de las que convocan a pasar año nuevo en Plaza Italia. El perfil cuenta con más de 120 mil seguidores y tiene más de 2.000 seguidores, sin embargo este perfil comenzó a realizar publicaciones en junio del año pasado, las que eran portadas de medios de comunicación que mostraban hechos históricos pero alterados como por ejemplo Salvador Allende sobreviviendo al bombardeo de La Moneda de 1973 o que encontraban vivo a Felipe Camiroaga. No obstante, tras el inicio de las evasiones masivas del Metro, la cuenta cambió el tono de sus publicaciones pasando a tener una postura a favor de este tipo de hechos y además publicando fotografías y videos a favor de las movilizaciones.

Original de ellibero.cl

