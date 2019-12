Estamos a sólo unas horas del termino del año 2019, que ha sido un año muy especial y sobre todo está finalizando con hechos tremendamente graves y sin soluciones que se vislumbren en el corto plazo.

No hay que perder el enfoque que significa, en el ámbito previsional, el hecho de que es necesario y urgente, modificar o perfeccionar el sistema previsional, que no sólo está sujeto a las entidades que administran los recursos de los ahorrantes, si no de cómo se mejóra en definitiva, que las actuales pensiones no son lo esperado ni menos lo ofrecido en su momento.

Debido a las demandas de los ciudadanos, este tema de pensiones, que siempre está en primer lugar de las prioridades, no es algo nuevo, porque además se cree que sólo una nueva constitución significará que automáticamente se mejorarán las paupérrimas pensiones de nuestro país. Cabe señalar que a la actual constitución se han hecho más de 200 modificaciones, en diferentes materias, y seguimos con pensiones indignas.

La discusión previsional, va más allá de eso, es tener la voluntad de modificar después de casi 40 años, donde han pasado 8 gobiernos y ninguno ha sido capaz de aglutinar a los partidos políticos, para que realmente exista un consenso y deseo de mejorar este sistema previsional que está haciendo agua desde hace mucho tiempo.

Lamentablemente, cada día que pasa, se sigue perdiendo tiempo y por ello una discusión, que no llega a buen puerto, porque es un tema netamente político y de estado.

A nivel mundial, hoy más de 77 mil trabajadores de los bancos, han perdido su fuente laboral, y la rentabilidad ha ido a la baja en todo el mundo, nuestro país no está ajeno a ello. Actualmente sean perdido más de 100.000 empleos, y ello perjudicará aún las futuras pensiones. Sin trabajo, no existen cotizaciones, sin cotizaciones no aumentan los ahorros para la pensión.

Mis mejores deseos para todos ustedes, en el año 2020, teniendo en cuenta que el país necesita decir basta a la violencia y concentremos nuestros esfuerzos en hacer de Chile un país con menos desigualdad pero con mayor consenso para obtener mejores pensiones.

Feliz Año Nuevo.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com