Varios municipios del país decidieron suspender los tradicionales shows de fuegos artificiales para esta noche de Año Nuevo, debido al escenario de crisis social. Así que cuando el reloj marque las 00:00 horas, el cielo -solamente en algunas pocas comunas como Valparaíso y Viña del Mar- podrá iluminarse para recibir 2020.

Pese a ello, el temor de que aumente el manejo ilegal de este tipo de artefactos durante las celebraciones es una de las grandes preocupaciones, por el riesgo respecto a posibles lesionados.

El fin de semana, un joven de 20 años ingresó al Hospital Carlos van Buren (Valparaíso) luego de que manipulara una bengala en su boca y esta explotara, dejándolo con graves quemaduras que casi la hacen perder la visión.

En Calama, en tanto, se incautaron 30 mil fuegos artificiales en la feria rotativa de la ciudad, donde se desbarataron seis puntos de venta que tenían artículos como bengalas o estrellas, consignó el medio SoyCalama.

En Iquique, más de 37 mil unidades de fuegos artificiales; y en Santiago, el 12 de este mes, se sacaron de circulación siete mil artefactos pirotécnicos.

“No comprar, no vender y denunciar”

El presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), doctor Jorge Rojas, explicó que desde el año 2000, cuando se promulgó la ley 19.680 -que prohíbe el uso y manejo de fuegos artificiales de forma personal o doméstica y regula los espectáculos pirotécnicos-, se logró “bajar en un 90%” las lesiones por el uso de estos explosivos, situación que ha cambiado, según indicó.

En la Región Metropolitana, los 11 municipios que realizan shows pirotécnicos suspendieron sus eventos, por lo que cualquier celebración de este tipo en la capital será ilegal. “Lo primero que hay que hacer es denunciar ese espectáculo”, señaló Rojas, y en segundo lugar “no hay que comprar fuegos artificiales para utilizar en forma personal o familiar”, ya que “una vez que se encienden, nadie puede predecir hacia dónde se dirige. Por tanto, de tres que se queman, dos son observadores”.

Situaciones que ya se han registrado durante este mes. Según explicó el médico, desde el 6 de diciembre al 6 de enero, los 447 servicios de urgencia, tanto públicos como privados, informan a Coaniquem cuando un menor de 15 años resulta lesionado por estos artefactos.

Este mes el organismo ha sido notificado de siete menores heridos, seis de ellos de la Región Metropolitana y una niña en Los Andes. Pero según reparó Rojas, “el año pasado, los ocho casos que hubo ocurrieron entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, por tanto, el año pasado a estas alturas no había ningún caso reportado”. Así, “el llamado de Coaniquem es urgente, el momento de mayor riesgo es la noche entre el 31 de diciembre y el 1 de enero”.

“Si nosotros no hacemos un esfuerzo grande a nivel país de no comprar, no vender y denunciar, esto puede terminar muy mal”, advirtió, ya que “la pólvora que utiliza el fuego artificial es muy inestable. El solo calor puede hacer explotar a toda la venta ilegal que esté reunida en un lugar, con consecuencias incluso de muerte”, aseveró.

Así, reiteró, el llamado: “No compre, no venda, no use y denuncie al 133, a Carabineros”.

Finalmente, Rojas recordó que otro peligro existente es el de provocar incendios, especialmente con las altas temperaturas que se están registrando. “Bomberos nos cuenta que después de la ley que prohibió el uso de fuegos artificiales, bajó enormemente la cantidad de incendios en Navidad y Año Nuevo, otro beneficio de la ley que no conocíamos”.

Tránsito y seguridad vial

En cuanto a accidentes de tránsito y seguridad vial, la celebración pasada de Año Nuevo resultó con 33 personas fallecidas, 424 detenidas por manejar en estado de ebriedad y otras 143 por conducir bajo los efectos del alcohol. Por su parte el Gobierno lanzó la campaña #FinDeAñoSeguro, bajo la cual se realizarán 5.500 fiscalizaciones a buses interurbanos y rurales en todo el país.

Al respecto, Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia -la cual hace cinco años realiza campañas de concientización respecto a la responsabilidad en cuanto al tránsito y evitar la pérdida de vidas por accidentes-, hizo un llamado a la “empatía”.

“El llamado de este Año Nuevo es a la empatía, respondiendo a la necesidad de promover una movilidad segura, que respete el derecho de todos a volver seguros a nuestros hogares”, manifestó.

En ese sentido, agregó que “no están los tiempos para seguir siendo indiferentes con la vida propia y la de otros”, ya que “el aumento de los fallecidos por siniestros viales durante 2019 nos pone como prioridad evaluar la eficiencia y eficacia de las política públicas viales, y plantear la exigencia de aumentar la fiscalización, los presupuestos para campañas preventivas anuales y los espacios de educación y sensibilización”, señaló.

/psg