Diversas reacciones han generado durante los últimos días los trascendidos sobre la información levantada por organismos de inteligencia en relación a los hechos de violencia registrados desde el pasado 18 de octubre, principalmente los relacionados con atentados a estaciones de Metro.

Personeros políticos han criticado la labor de los aparatos de inteligencia debido a la falta de antecedentes sobre los mencionados hecho. En relación a este y otros temas, el ministro de Defensa, Alberto Espina, conversó con Radio Agricultura.

El secretario de Estado afirmó que “la Inteligencia en Chile tiene una ley muy anticuada, porque divide la labor de inteligencia que consiste en obtener información de fuentes abiertas o cerradas. Las fuentes abiertas son todas las redes sociales o la información pública. Las fuentes cerradas son cuando un ministro de Corte de Apelaciones, que autoriza una intercepción telefónica o ingresar en cierto momento determinado a ciertas cuentas de internet”.

“Esa información de fuentes abiertas o cerradas se entregan a analistas quienes la procesan y con un riguroso marco legal determinan realmente qué se puede concluir de esa información. Una vez que tienen las conclusiones esa información se aporta a las policías a través del sistema de inteligencia. Y las policías inician las investigaciones judiciales para pillar a los que realizaron los atentados contra el metro”, detalló.

Espina además sostuvo que “una de las cosas que yo aprendí como ministro de Defensa es que la información de inteligencia no se comenta. Primero no se comenta porque el ministro tiene la obligación de no comentarla y en segundo lugar porque la información de inteligencia se analiza por la ANI, que tiene un nuevo director, que realmente está haciendo una labor muy importante, que tiene una importante experiencia como exalmirante , (…) la información de inteligencia si hay algo que uno tiene que hacer es no comentarla”.

“Uno la recibe, la analiza, esa información se entrega a través del sistema de inteligencia a las policías, y estas dan el golpe adecuado deteniendo a los autores. Pero eso no es algo que se hace en 24 horas. Más temprano que tarde los autores de los atentados van a caer, y van a haber sorpresas respecto de los distintos grupos que puedan estar involucrados. Pero hay que tener conciencia que no son investigaciones fáciles. Porque son investigaciones que requieren de mucho estudio, de pruebas ante los tribunales. Eso se hace con prudencia y esperando que se desarrollen estas investigaciones”, afirmó el jefe de la cartera.

También indicó que “yo creo que la Policía de Investigaciones, como dijo su director, tiene mucha información, pero esa información la tiene que procesar, tiene que estudiarla, analizarla y ser capaz de judicializarla. Pero creo que hay importante información que está llevándose adelante por el sistema de inteligencia. Pero esa información requiere transformarse en prueba legal. No se pueden hacer acusaciones que no se sustenten en hechos concretos. Entonces esa información está, como se dice en lenguaje de inteligencia, en desarrollo. Dejemos que trabajen los servicios de inteligencia, las policías”.

Consultado sobre si cree que lo peor de esta crisis ya pasó, como señaló el Presidente Sebastián Piñera en una entrevista con La Tercera, Espina afirmó que “yo creo que está pasando. Yo creo que estamos entrando en una etapa distinta, pero esa etapa distinta va a depender de la voluntad que tengan todos los sectores y grupos políticos de empezar a pensar en las soluciones más que en los conflictos”.

