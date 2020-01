Hace años las redes sociales solían estar llenas de fotos con los amigos, paisajes y comida grasienta. Pero hace no mucho tiempo el chip cambió y los platos ‘healthy’ y el ‘fitness’ se impusieron en los ‘timelines’ (sí, todo suena mejor en inglés). En especial en el último año se han puesto de moda dos planes para adelgazar: la dieta keto (también conocida como cetogénica) y la Whole30.

Para muchos es difícil distinguir entre las dos dietas (ambas son bajas en carbohidratos), pero existen algunas diferencias bastante significativas entre ellas. A continuación te las explicamos para que compruebes si podría ser recomendable para ti.

Dieta keto

La cetosis es un estado del organismo que se produce cuando la mayor parte de los alimentos que ingerimos están compuestos de grasas. El hígado deja de utilizar la glucosa como fuente de energía y la sustituye por estas, por lo que este estado, cuyos síntomas son similares a los que provoca el ayuno, es un proceso que buscan muchos deportistas para afinar su cuerpo.

Para llegar a ese proceso de cetosis y adelgazar se ha puesto de moda seguir una dieta keto, que consiste en sustituir los hidratos de carbono por las grasas saludables, manteniendo un porcentaje más o menos notable de proteínas entre los nutrientes que formarán la base de nuestra alimentación.

Si crees que serás capaz de controlar lo que comas después del régimen, la dieta keto puede ser adecuada para ti

Las personas que siguen este tipo de dieta toman, aproximadamente, entre un 60% y un 70% de grasas, un 25% y un 30% de proteínas y apenas un 5% de carbohidratos. Es muy importante estar preparado para llevar a cabo esta dieta, ya que incrementa los niveles de energía en el organismo, y está indicada para seguirla durante un máximo de seis meses.

Debido a que es un plan alimenticio difícil de mantener, dada su naturaleza restrictiva, la nutricionista Brigitte Zeitlin señala en ‘Women’s Health’ que, “cuando finalmente vuelvas a comer normal, es probable que lo hagas en exceso como respuesta a la estricta rigidez de la dieta y recuperes incluso más que perdiste”. Si crees que no vas a ser capaz de controlarte después, esta no es la dieta que estás buscando. Además, también ocupó el último lugar en una lista de las mejores dietas del ‘US News and World Report’.

Puede ayudarte a perder peso, pero no hay evidencia suficiente para recomendarla como un plan para adelgazar sostenible, sentencia Zeitlin. Si estás pensando en hacer la keto, la especialista recomienda hablar antes con tu médico de atención primaria, especialmente si tienes alguna condición de salud crónica, como diabetes o problemas gastrointestinales.

Whole30

Este régimen no necesita que cuentes calorías ni que hagas deporte a todas horas. En apenas un mes puedes transformar tu cuerpo y adelgazar rápidamente esos kilos de más. Al menos así lo aseguran los creadores de esta dieta. ¿Cómo? Tan solo tenemos que eliminar de nuestro plan durante 30 días todos los cereales, productos lácteos, azúcar y legumbres. Un reto al que se suma la prohibición del consumo de alcohol. “No culpes a tus conocidos si se pasan hablando todo el día de ello, entiéndelos porque requiere un esfuerzo increíble”, explica la experta en nutrición Melissa Hartwig.

Para quien quiera hacer cambios drásticos en un periodo corto de tiempo, entendiendo que es una “tirita”, la Whole30 una buena opción

Muchos de los seguidores de este plan nutricional parten de la idea de ser capaces de no saltársela durante un mes. Un desafío personal para perder peso y comer sano durante los 30 días de régimen.

Si estás buscando impulsar tu sistema fisiológico y hacer elecciones de alimentos más saludables, el plan de 30 días puede ser una buena guía para ti. “Para alguien que está buscando hacer cambios drásticos en un periodo corto de tiempo y entiende que esto es una tirita, no una cura para todo, puede ser una buena opción”, señala Zeitlin.

Whole30 también requiere una buena planificación, ya que puede ser difícil preparar comidas para llevar y salir a cenar puede ser complicado, destaca la nutricionista Alyssa Cohen. Por lo que, si eres alguien que está luchando con estos problemas, esta podría no ser la mejor opción para ti.

“Además, podrías desarrollar desordenes alimenticios, así que sé honesto contigo mismo y evalúa si una dieta así de estricta es adecuada para ti”, apunta. Eso sí, como con cualquier dieta de este tipo, debes hablar con tu médico antes de comenzar.

