Por otra parte, la desaprobación pasó de 61,1% a 78,1%. Quienes ni aprueban ni desaprueban pasan de un 15,2% en noviembre a un 21,2% diciembre.

Dentro de quienes ni aprueban ni desaprueban (21,2%), un 21,2% señaló que ni aprueban ni desaprueban, un 23,7% que más bien aprueba, un 56,9% que más bien desaprueba y un 19,4% no sabe.

Considerando esta definición solicitada a los indecisos, se establece un nivel de aprobación de un 10,1%, una desaprobación del 81,2% y un no sabe de 8,7%.

Además, la aprobación del Gabinete aumentó respecto al mes anterior (3,5% en noviembre y 6,9% en diciembre). La desaprobación pasa de 75,9% en noviembre a 66,1% en diciembre.

Los principales problemas para los chilenos son: pensiones (54,4%), salud (42,7%), desigualdad (31,0%) y sueldos (24,5%). Le siguen: educación (23,1%), corrupción (18,4%) y desempleo (12,7%).

Con respecto a las elecciones presidenciales de 2021, al consultar de forma espontánea a los encuestados ¿quién preferirías que sea el próximo presidente? (excluyendo al actual); un 12,1% menciona a Joaquín Lavín, un 7,5% a Franco Parisi, un 6,7% a José Antonio Kast, un 6,3% a Daniel Jadue y un 5,2% a Beatriz Sánchez (Otros 16,1%, No sé 21,1% y Ninguno 9,9%%).

Con respecto a ¿quién creen que será el próximo Presidente?, los consultados respondieron que será: Joaquín Lavín (13,1%), José Antonio Kast (6,4%), Daniel Jadue (6,1%), Beatriz Sánchez (5,4%) y Franco Parisi (5,1%). (Otros 12,2%, No sé 32,1% y Ninguno 5,4%).

En cuanto al tema de una nueva Carta Magna, un 79,3% se encuentra muy de acuerdo/de acuerdo con que se cambie la Constitución actual, mientras que el 9,9% se encuentra muy en desacuerdo/ en desacuerdo.

Sobre el plebiscito de entrada en abril de 2020, un 75,8% votará que sí quiere cambiar la Constitución y un 10,0% votará que no quiere cambiarla. Asimismo, un 5,4% declara que no irá a votar ese día y un 8,8% no sabe o no responde.

Al preguntar acerca del órgano que debe redactar esta nueva Constitución, un 65,0% votará por la convención constitucional (los ciudadanos serán electos íntegramente para este efecto). A su vez, un 25,4% votará por una Convención Mixta Constitucional (será integrada en partes iguales entre

miembros electos para este efecto – ciudadanos- y parlamentarios (as) en ejercicio).

