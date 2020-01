Se espera que durante este jueves parlamentarios de oposición presenten la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, debido al actuar de Carabineros durante las últimas semanas en el sector de Plaza Baquedano.

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), conversó en relación a este y otros temas con Radio Pauta. Consultado sobre si hay ánimo de legislar por parte del Congreso de cara a 2020, “siempre ha sido el ánimo. Nunca ha habido otro al interior del parlamento. Lo que ocurre es que el ánimo de crispamiento que tiene la comunidad nacional se transmite en el ambiente pero no en las personas que trabajamos al interior del parlamento, tanto a funcionarios como parlamentarios”.

“Yo no he sentido que eso haya sido distinto a otros periodos parlamentarios o a otros años legislativos. Han ocurrido momentos difíciles generados principalmente por terceros. Y también han ocurrido, en el caso de las herramientas que tiene el Congreso en respuesta a un gobierno bastante inactivo en términos de respuestas al movimiento, sino que también inoperante en términos de la respuesta que tiene que dar al movimiento social”, agregó.

“Mientras haya un debate político en una Cámara tan diversa como la que tenemos esta vez, le da mucha más representatividad a ese debate. Mientras nos mantengamos en el ánimo del debate parlamentario, reconociendo que hemos tenido complejos, es tener una cámara mucho más activa y representativa. Las interpelaciones y acusaciones constitucionales son herramientas que tiene el Congreso. Y mientras cumplan los requisitos de las firmas que requieren o de la condición que plantean, es una herramienta que hay que ocupar sin tenerle temor. Son cuestiones que están en nuestro orden constitucional”, afirmó Flores.

En relación a las críticas que recibió la mesa de la cámara baja debido al ingreso de personas al edificio durante sesiones en cámara, Flores sostuvo que “la verdad es que en una situación excepcional como la que estamos viviendo, aplicar el reglamento de golpe y raja muchas veces crea el resultado al contrario de lo que uno espera. Muchas veces genera más violencia. No es fácil aplicar un desalojo cuando hay un desorden en las tribunas mientras tanto no lleguemos a situaciones que puedan poner en riesgo a las propias personas que llegan a las tribunas o a los parlamentarios que están abajo, junto con los funcionarios”.

“En otras condiciones podríamos haber actuado de forma distinta. Cuando se nos acusó a la mesa de no haber cumplido con la obligación reglamentaria yo no podía desalojar, porque primero había mucha gente en las tribunas y eso genera una condición bien compleja a la hora que entren carabineros a intentar hacer ese desalojo. Segundo, porque las tribunas tienen una pendiente en su diseño arquitectónico que colocan en riesgo a las personas”, indicó.

Respecto a la acusación contra el intendente Guevara, el parlamentario señaló que “yo no he dicho tajantemente que no la voy a apoyar. Dije en una entrevista hace más de una semana que no me parecía que estaban, hasta el momento, los argumentos como para efectivamente usar esa herramienta. Independientemente de que ya dije que se van a dar todas las facilidades para ello. Con el transcurrir de los días uno va viendo esas justificaciones y me parece que no solamente pueden tener sentido, sino que ante la posición que ha seguido teniendo el intendente de copar y por lo tanto de provocar, me parece que esa decisión que tomaron algunos parlamentarios va tomando fuerza. Yo creo que voy a apoyar”.

/psg