Comenzando 2020 ya se hace evidente una nueva energía con el cambio de ciclo. En la astrología occidental es un año de cambios profundos a nivel global y en la Oriental la transformación se vislumbra aún más intensa con la llegada de la Rata de Metal marcando el inicio de un nuevo ciclo que podría ser el último plazo para hacer cambios reales a nivel mundial e individual.

¿Qué ocurrirá a nivel Mundial?

En la Astrología China iniciamos un nuevo período el próximo 24 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2021. Momento en el cual se produce no sólo un cambio de siglo, sino que un nuevo período sumamente profundo en cuanto a transformaciones de índole colectiva e individual.

En cuanto a lo que viene globalmente, el cambio de consciencia se manifestará fuertemente. Esto no sólo por que los jóvenes empezaron un cambio este 2019 muy profundo que sentará las bases de un futuro, sino porque al iniciar un nuevo ciclo de 12 años, acompañado del elemento metal, los cambios serán profundos.

Las manifestaciones aumentarán no sólo en nuestro país Chile, sino que en todo el globo, siendo más notorias en Argentina, España y Francia. Las personas aumentarán su nivel de consciencia y se darán cuenta que el mundo no puede existir igual y que los cambios deben producirse ahora, ya que el tiempo se acaba a nivel medio ambiental, que será lo que más prioridad tendrá. Esto será más evidente porque la naturaleza mostrará este año de forma contundente el daño que le hemos hecho a través de tormentas, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y clima extremo, junto a una crisis hídrica que aumentará este 2020 y tendremos hasta el término de este ciclo de 12 años para revertir esta situación. No habrá más plazo para cambios.

El problema radicará en que la población del mundo tendrá una tendencia a la división, por un lado habrá quienes apoyen a los líderes mundiales que intentan ejercen control para cuidar su propio bienestar y habrá otros que empezarán de plano a hacer cambios reales en sus estilos de vida yendo en contra de lo establecido. Lo que antes era normal, como trabajar largas jornadas para vivir, ahora ya no acomodará más y las personas buscarán tener estilos de vida más saludables y comprometidos con el planeta y bienestar colectivo y no sólo individual.

¿Qué ocurrirá con cada signo?

Junto con todos los cambios globales, la Rata de Metal no pasará desapercibida para cada signo, también provocando transformaciones profundas en cada uno, siendo los elementos de tierra los más beneficiados:

Para saber qué elemento te corresponde revisa según tu año de nacimiento:

Terminados en 0 y 1: Metal

Terminados en 2 y 3: Agua

Terminados en 4 y 5: Madera

Terminados en 6 y 7: Fuego

Terminados en 8 y 9: Tierra

Predicciones signo por signo:

Rata: 1900-1912-1924-1936-1948-1960-1972-1984-1996-2008-2020

La Ratita tendrá un buen año en general, a excepción de quienes sean del elemento metal que se verán enfrentados a mayores pruebas. En general la Rata deberá cuidarse al momento de hacer inversiones o emprendimientos cuando hayan socios de por medio, ya que habrá riesgo de engaños y estafas. Sin embargo, estarán con la suerte a su favor y es posible que reciban premios, herencias o dineros que no tenían contemplados que les permitirán pasar un año económicamente en calma. En el amor serán claros y firmes y en caso de que encuentre a su pareja en algo indebido o valóricamente fuera de sus estándares dará por terminada la relación, lo mismo con la amistad. En la salud será un año donde la ansiedad podría jugar en contra y tendrá que tener precaución con los excesos y sobretodo lo que implica temas respiratorios y alergias.

Buey o Búfalo: 1901-1913-1925-1949-1961-1973-1985-1997-2009-2021

Este animalito tendrá este 2020 la posibilidad de consolidarse y demostrar claramente todas sus capacidades a través del valor y la fuerza de voluntad que lo hará vencer todos los obstáculos que se le presenten pero será importante que se haga cargo de sus miedos más profundos, ya que éstos saldrá a flote con el objetivo de erradicarlos de una vez de su vida. El área social será el más beneficioso, ya que su comunicación será eficaz logrando grandes acuerdos y negociaciones, permitiéndole avanzar a pasos agigantados en lo que respecta a su trabajo y profesión. Pero además esta buena racha se extenderá al amor, donde al fin sentirá su consolidación.

Tigre: 1902-1914-1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998-2010

El Tigre tendrá claramente un año lleno de emociones motivadas por la enormidad de oportunidades que se le presentarán. Sin embargo, deberás tener precaución porque estará viviendo en los extremos tanto a nivel profesional como personal. Esto quiere decir que las cosas serán blancas o negras, no habrá matices. Por lo tanto, no estará dispuesto a tranzar trayendo algunas consecuencias emocionales donde deberá asumir que los acontecimientos son sólo un resultado de sus propias acciones y exigencias. En el amor este año será de entrega, no sólo de su corazón sino también de su libertad que es lo que más protege.

Liebre: 1903-1915-1927-1939-1951-1963-1975-1987-1999-2011

El Ratón será un contrincante fuerte y deberás usar todos tus talentos para enfrentarte con algunas personas donde existirán problemas de entendimiento. Pero con su habilidad innata podrá salir airoso del conflicto. Este año te dará fortaleza pero será cansador por los enfrentamientos que tendrás que asumir. Lo mejor será mantenerse firmes, no hacer el quite a los problemas, sino más bien hacerles frente, sobretodo en el primer semestre del año. En otro ámbito estarás tomando decisiones extremas, incluso considerando cambios de casa, ciudad o trabajo. Todo lo que no te sirva será desechado por un bien mayor posterior. En lo financiero será necesario que eviten gastos imprudentes y pongan su atención ahí y evitar todo tipo de endeudamientos, ya que podría costarte pagar después.

Dragón: 1904-1916-1928-1940-1952-1964-1976-1988-2000-2012

Empezarás el primer semestre algo cansado por tanto movimiento de años anteriores donde las cosas no fueron del todo fáciles para ti. Sin embargo, a medida que avanza el año podrás estabilizarte y respirar más aliviado. Empezarás a recuperar el entusiasmo y nuevas oportunidades comenzarán a llegar aumentando la confianza en sí mismos y convirtiéndolos en personas más amables y empáticas con su entorno. Todos los temas que dieron por perdidos tendrán soluciones casi “mágicas” ya sean en temas financieros como personales. En el segundo semestre comenzarán a disfrutar al fin de la buena fortuna pudiendo comenzar nuevos negocios y obteniendo una mejora significativa en tus ingresos. Y el amor brillará para ustedes, ya que tu pareja admirará su fortaleza y se enamorará de tu nueva energía.

Serpiente: 1905-1917-1929-1941-1953-1965-1977-1989-2001-2013

Llega para ti un tiempo de gran transformación donde la Serpiente cambiará su piel y se renovará por completo. Pero deberá entender que todo proceso de mutación no siempre es fácil y requiere de paciencia y fortaleza, pero es necesario para comenzar nuevos ciclos. La serpiente tendrá un año con altos y bajos, sobretodo el primer semestre del año pero una vez ya se haya completado tu transformación todo comenzará a brillar para ti e irán avanzando de tal manera que incluso su confianza les permitirá seleccionar quienes estarán a su lado. Por lo tanto, no será extraño querer sacar a gente de tu vida. En cuanto a tus finanzas podrás cumplir tus objetivos gracias a tu alto nivel de ambición y no te quedarás de brazos cruzados esperando que las cosas lleguen solas. Tú irás en búsqueda de lo que necesitas y sin duda lo encontrarás.

Caballo: 1906-1918-1930-1942-1954-1966-1978-1990-2002-2014

El Ratón es contrapuesto a ti, por lo que será un año donde todo aquello que fuiste postergando, ya sea por miedo o comodidad deberá salir a flote. Eso quiere decir que habrá cambios y movimientos, ya sea en lo laboral como personal. Lo importante es que seas consciente de las áreas que en tu interior sabes que cambiarán. A pesar de eso sabrás enfrentarlo con fortaleza y lo verás como la posibilidad de empezar una nueva etapa en tu vida con optimismo y la determinación que te caracteriza. Ya llegado el segundo semestre la situación comenzará a mejorar para ti tanto en lo laboral, economía e incluso en el inicio de una nueva relación, ya que hay riesgo de rompimientos en el primer semestre del año. Para luego empezar a disfrutar de grandes oportunidades que te darán fuerza, alegría y gran optimismo.

Cabra: 1907-1919-1931-1943-1955-1967-1979-1991-2003-2015

Si bien la Cabra tiene buena afinidad con la Rata, no estará exenta de problemas pero que serán necesarios para un proceso de renovación en sus vidas. Por un lado, ya no sentirán la necesidad de liderar empresas o grupos y querrán tomarse un respiro, delegando muchas de sus responsabilidades e incluso queriendo tomarse un descanso, pero esto no será definitivo, ya que una vez recupere las fuerzas volverá a la batalla con más energía. Así también no le importará lo que opinen sobre su vida o actuar sintiendo una gran liberación. Todo esto conllevará a que busque nuevos rumbos pero con grandes éxitos que le permitirán vivir un año totalmente en calma con respecto a sus finanzas, incluso dándose gustos que antes veía totalmente lejanos. Llega el tiempo de realización para la Cabra, aunque no necesariamente quiera estar acompañada, ya que su foco estará solamente en sí misma.

Mono: 1908-1920-1932-1944-1956-1968-1980-1992-2004-2016

Este animalito al fin sentirá que todo va bien para él y que todo está en condiciones para cumplir con sus metas y deseos más profundos. Como siempre estarán brillando y animando a todo su entorno, por lo que su área social claramente no decaerá. Lo que si, deberán tener claro que ni el dinero ni las oportunidades irán a tocar tu puerta, sino más bien tendrá que salir a buscarlas y claramente las encontrará. Este será un buen año pero donde igual deberán esforzarse y los resultados serán muy positivos, sobretodo si buscas lanzarte a un nuevo proyecto o negocio pero deberán cuidarse de no caer en la soberbia. En el amor seguramente pondrá mayor atención, puesto que no todos podrán tener pareja estable esta año, ya sea porque simplemente se presenten conflictos de intereses o bien porque tu preferirás la soledad con el fin de poner tu atención en otros asuntos.

Gallo: 1909-1921-1933-1945-1957-1969-1981-1993-2005-2017

Este será un año intenso sobre todo si no logras dominar tus impulsos que claramente te juegan en contra, sobretodo al momento de enfrentarte con situaciones que no pueden controlar. En el primer semestre las oportunidades serán tantas que te verás enfrentado a tomar decisiones importantes y deberás actuar con equidad y justicia para no afectar a su entorno. También para alcanzar sus objetivos deberá trabajar mucho la empatía y tolerancia, ya que habrá muchas personas que querrán sacarte de tus casillas y si logras no dejarte afectar por eso tendrás éxito en lo que te propongas.

En lo personal los Gallos tendrán cambios y la forma como se relacionaban cambiará para bien, luego de un profundo aprendizaje donde entienden que la libertad es primordial en toda relación. Deja atrás la rigidez y evita querer llevar el control, sino más bien suelta y da más espacios.

Perro: 1910-1922-1934-1946-1958-1970-1982-1994-2006-2018

Llega un período de nuevas oportunidades y estarás listo para una nueva etapa. En lo profesional llegarán tantas alternativas que deberán estar atentos y analizar cuál será más conveniente. Estarán con tantas actividades que sentirán que el tiempo pasa muy rápido para ustedes y deberás organizar bien sus tiempos y espacios familiares y de pareja para que no se vean perjudicados. La economía de los Perros se verá incrementada gracias a las decisiones que tomen durante el año, así que en hora buena que los tiempos de escasez quedarán atrás para ustedes. En cuanto a la pareja la estabilidad será parte de tu vida, gracias a tu enorme paciencia, tolerancia y modesto actuar, pero no por eso dejarás de notar cuando quienes se acercan a ti tienen intereses adicionales.

Jabalí: 1911-1923-1935-1947-1959-1971-1983-1995-2007-2019

Este animalito vivirá intensamente pero se sentirá agotado. Por mucho tiempo vivirá corriendo y con tantas actividades y trabajo que realmente sentirá que no hay tiempo para descansar. Si bien no será un año negativo, habrá ciertas situaciones que te harán sentir desilusionado. Será importante que pongan atención a su salud; si bien no tendrán temas de gravedad, podrían presentarse un par de episodios donde esto los afectará. Todo lo relacionado con nuevos proyectos, sobre todo en el área de creatividad, tendrán buenos frutos, pero principalmente porque tu constancia será tan fuerte que nada te podrá vencer. Sin embargo, eso no quiere decir que los dividendos lleguen rápidamente, ya que será un año de siembra. En el amor se avecina un período donde podrían verse afectadas sus emociones y atravesar una crisis importante si tienen una pareja estable, por lo tanto será tiempo para poner en orden todo lo relacionado al corazón.

