El presidente Ronald Reagan estaba interesado en los ovnis. Su hija Patti Davis afirmó que su padre estaba “fascinado” con la posibilidad de vida en otros mundos. Según un biógrafo no oficial, Reagan dijo que había visto ovnis en varias ocasiones. Describió dos encuentros con gran detalle. Su mujer Nancy también presenció estos encuentros. El presidente Jimmy Carter afirmó haber visto un OVNI en 1969. Describió haber visto cómo un objeto brillante se elevaba por el cielo durante unos 10 minutos hasta que desapareció.

Varios astronautas informaron haber visto ovnis y extraterrestres mientras estaban en el espacio. Incluso Buzz Aldrin y Neil Armstrong, en reuniones privadas, dijeron haber extrañas criaturas en la Luna. Cuando los presidentes y los astronautas tienen conocimiento y experiencia sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres, ¿por qué no se comparte esta información con el público? En 1960, la recién formada NASA encargó un informe sobre las “Implicaciones de las actividades espaciales pacíficas para los asuntos humanos”. Ese informe hablaba sobre el pánico que podría ocurrir si confirmaran la existencia de extraterrestres, que de hecho, existen. Ahora nos preguntamos: ¿ha encontrado el gobierno una manera de prepararnos para el llamado “primer contacto extraterrestre»? La respuesta es sí, mediante la llamada programación predictiva, una forma de preparación basado en el cine y la televisión. Pero al parecer 2020 sería el año de la divulgación extraterrestre.

No estamos solos

Ahora, Stephen Bassett, investigador y fundador del “Paradigm Research Group” (PRG), ha afirmado que la victoria en las elecciones presidenciales de Donald Trump ha impedido el proceso de divulgación extraterrestre. En una entrevista charla exclusiva con el periódico británico Daily Star, Bassett reveló que los humanos podrían estar viviendo en un mundo posterior a la divulgación si Donald Trump no hubiera ganado las elecciones presidenciales de 2017.

Pero el investigador afirma que los gobiernos de todo el mundo harán la divulgación extraterrestre en 2020. También agrega que el programa de investigación de fenómenos aéreos no identificados por parte de la Marina de los EE. UU. es una muy buena señal, y se puede considerar como una evidencia de que la divulgación es inminente.

“La divulgación se está acercando mucho”, dijo Bassett. “De hecho, si no hubiera sido por los eventos extraordinarios de las últimas elecciones en los Estados Unidos, ya estaríamos un par de años en el mundo posterior a la divulgación.”

Además, sugirió que si este ‘pequeño’ problema político en los Estados Unidos se resuelve y vuelve a un gobierno normal y funcional, cree que “To the Stars … Academy of Arts & Sciences”, la organización fundada por Tom DeLonge, será la encargada de hacer la divulgación.

“Si pudiéramos resolver este pequeño problema político en los Estados Unidos y volver a un gobierno normal y funcional, aunque estoy seguro de que nunca será perfecto, creo que la Academia To The Stars lo hará explotar”, añadió Bassett. “Tienen más cosas para lanzar, pero lo han estado frenando y este es un problema para volverse loco. Esto significa que la divulgación podría suceder fácilmente en 2020, lo que realmente me encanta y será genial, porque ¿qué es 20:20? Visión perfecta”.

Bassett, quien piensa que los extraterrestres han estado desactivando nuestras armas nucleares para mostrarnos lo inútiles que somos, está convencido que una vez que se sepa la verdad, los extraterrestres harán un contacto total con los humanos. Y será entonces cuando compartirán sus avances, incluyendo medicamentos avanzados, algo que nos salvará de la crisis de los antibióticos. Por no decir que la NASA ya no se verá obligada a cortar las emisiones en directo desde la Estación Espacial Internacional cuando las cámaras registren extraños fenómenos, Sera el comienzo de la era dorada de la exploración espacial.

¿Divulgación o descubrimiento extraterrestre?

Mientras los teóricos de la conspiración esperan una revelación extraterrestre, la comunidad científica creen que estamos a las puertas del descubrimiento de vida extraterrestre. En un futuro próximo, es muy posible que veas un titular que anuncie que la NASA ha encontrado evidencia de vida en el espacio.

Además, en 2020, Marte y la Tierra volverán a estar relativamente cerca uno del otro en sus órbitas adyacentes alrededor del sol. Para aprovechar esta circunstancia orbital fortuita, las agencias espaciales lanzarán una pequeña brigada de naves espaciales hacia el planeta rojo. A diferencia de los exploradores robóticos que ahora se encuentran en suelo marciano, estas nuevas naves, lanzadas por la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Federal Rusa, participarán en un tipo de reconocimiento que no se ha probado desde la llegada de las sondas Viking a mediados de 1970. La nueva nave buscará lugares que alguna vez fueron adecuados para la vida. Estará a la caza de la vida misma. Vivo o muerto.

Por su parte, el Dr. Jim Green, director División de Ciencia Planetaria de la NASA, dijo que los seres vivos extraterrestres, muy probablemente en Marte, serán descubiertos dentro de muy poco. Según Green, existen altas posibilidades de que el Mars Rover 2020 descubra vida extraterrestre en el planeta rojo. Pero también declaró que los humanos no están lo suficientemente preparados para aceptar la existencia extraterrestre.

Parece que todo indica que 2020 será el año de la revelación extraterrestre. Y no solo lo creen los teóricos de la conspiración, los científicos han estado trabajando arduamente para preparamos para aceptar que no estamos solos en el universo. Solo nos queda esperar que tipo de divulgación nos espera y cual es su verdadero objetivo.

