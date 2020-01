Un misterioso anillo de hidrógeno gaseoso ha sido identificado alrededor de una galaxia distante, con un diámetro aproximado de 380.000 años luz, cuatro veces el de la Vía Láctea.

La galaxia (llamada AGC 203001), se encuentra a unos 260 millones de años luz de distancia de nosotros. Solo hay otro sistema conocido con un anillo de hidrógeno neutro tan grande. El origen y la formación de tales anillos sigue siendo un tema de debate entre los astrofísicos.

El hidrógeno neutro emite ondas de radio a una longitud de onda de aproximadamente 21 cm. Esta radiación de átomos de hidrógeno neutros ha permitido a los radioastrónomos mapear la cantidad y distribución de gas de hidrógeno neutro en nuestra galaxia, la Vía Láctea y en otras galaxias del Universo.

Por lo general, se encuentran grandes depósitos de gas de hidrógeno neutro en las galaxias que están formando activamente nuevas estrellas. Sin embargo, a pesar de no mostrar signos de formación estelar activa, se sabía que la galaxia AGC 203001 tenía grandes cantidades de hidrógeno, aunque se desconocía su distribución exacta.

La naturaleza inusual de esta galaxia motivó a los astrónomos en el NCRA (National Centre for Radio Astrophysics) de las India a usar el telescopio GMRT (Great Metrewave Radio Telescope) para realizar una observación de radio de alta resolución de esta galaxia para descubrir en qué parte de la galaxia se encuentra este gas.

Sin estrellas

Las observaciones, publicadas en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, revelaron que el hidrógeno neutro se distribuye en forma de un gran anillo descentrado que se extiende mucho más allá del alcance óptico de esta galaxia. Más desconcertante, los astrónomos descubrieron que las imágenes ópticas existentes del anillo no mostraban signos de que contuviera estrellas.

En colaboración con dos astrónomos franceses, Pierre-Alain Duc y Jean-Charles Cuillandre, el equipo de NCRA obtuvo una imagen óptica muy sensible de este sistema utilizando el telescopio Canadá-Francia-Hawái (CFHT) en Hawai. Sin embargo, incluso estas imágenes no muestran ningún signo de luz estelar asociada con el anillo de hidrógeno.

Hoy no hay una respuesta clara sobre qué podría conducir a la formación de anillos de hidrógeno tan grandes y sin estrellas. Convencionalmente, se pensaba que las colisiones entre galaxias y galaxias conducían a la formación de tales anillos descentrados alrededor de las galaxias. Sin embargo, tales anillos también generalmente contienen estrellas. Esto es contrario a lo que se encuentra en este anillo. Descubrir cómo se formó este anillo sigue siendo un desafío para los astrónomos.

Animado por este descubrimiento, el equipo ahora está llevando a cabo una gran encuesta para mapear el hidrógeno neutro alrededor de varias galaxias más similares. Si algunos de ellos también muestran anillos como este, debería ayudarnos a comprender mejor el mecanismo de formación detrás de anillos tan raros.

