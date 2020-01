En el final de un turbulento año político que tuvo como principal logro la aprobación de una gran reforma de la seguridad social que despejó el horizonte fiscal de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro consagró su alianza con el liberal ministro de Economía Paulo Guedes con un juramento de obediencia.

“Yo soy el que me tengo que alinear a él, no él a mí. Él es mi patrón en este tema (economía), no yo el patrón de él”, dijo Bolsonaro sobre Guedes, un economista de 70 años doctorado en la Universidad de Chicago que se ha convertido en uno de los más eficaces comunicadores de la administración brasileña y arranca elogios hasta de furiosos críticos del gobernante del mayor país latinoamericano.

Ante uno de esos críticos se plantó Guedes en un estudio de TV para responder reproches sobre el estilo belicoso de Bolsonaro.

“Una cosa es el contenido, que es lo que está pasando. Otra cosa es el ruido, la retórica, el combate electoral”, respondió el ministro de Economía, quien aludió a la tempestad que sacudió a Brasil a partir del 2013, con la irrupción de manifestaciones masivas a las que siguieron las investigaciones judiciales que revelaron megacasos de corrupción, una recesión económica profunda y la implosión del sistema político que terminó con 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y despedazó al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), catapultando al poder a un outsider, parlamentario del llamado bajo clero del Congreso.

Esa visión, con la que coinciden politólogos como Paulo Kramer, un consultor político en Brasilia, indica que Bolsonaro lidera una alianza entre ultraconservadores y liberales que reemplazó a la hegemonía socialdemócrata que gobernó Brasil desde la redemocratización de 1985.

