No haber requerido información, actuar fuera de sus competencias y formular declaraciones de orden político. Estos son los tres ejes en que se sustenta la queja disciplinaria que el intendente de la RM, Felipe Guevara, presentó contra el juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia.

De acuerdo al documento de 16 páginas, la autoridad metropolitana, contra quien la oposición presentó ayer una acusación constitucional, cuestiona el actuar del magistrado en la causa por el delito de desórdenes públicos en contra de un imputado.

El caso se refiere a un individuo que fue aprehendido durante la tarde del pasado 22 de diciembre en calle Merced por parte de un funcionario de la 3a comisaría de Santiago, cuya detención fue declarada ilegal por Urrutia que consideró que esta acción policial afectó el derecho constitucional a manifestarse.

Es por esto que el juez formuló un requerimiento de información a ambos. Pero este documento no llegó por lo que requirió la presencia en el tribunal del mayor a cargo del operativo y de Guevara para el 31 de diciembre, lo que pidió notificar vía correo electrónico.

Sin embargo, el intendente no asistió asegurando que nunca fue notificado. “Este oficio no se informó a esta institución por la vía correspondiente, considerando que no se trata de un interviniente del proceso”, dice la queja disciplinaria que agrega: “Tampoco se entregaron los antecedentes necesarios para cumplir con dicho requerimiento de información”.

En segundo término, asegura que el juez “actúa fuera de sus competencias legales haciendo un uso inadecuado del artículo 10 del Código Procesal Penal”, relacionado con la cautela de las garantías constitucionales del imputado en cuanto a si derecho a reunión o manifestación.

Al respecto, el abogado del intendente, Simón Manson, señala en la queja: “No obstante, el artículo 10 del Código Procesal Penal es una herramienta intra proceso, esto es, que se invoca con el fin de resguardar las garantías constitucionales del imputado en el marco de la tramitación del proceso penal”.

Finalmente, respecto de la formulación de declaraciones de orden político, el jurista señala que no corresponde que el juez Urrutia manifestara, por ejemplo, en su resolución: “Lamentablemente hemos escuchado de parte del propio Presidente de la República señalar que hay un enemigo. No puede considerarse, está prohibido por parte del sistema que las autoridades se refieran a los manifestantes como enemigos, sino, que el paradigma debe ser consistir en la protección y control de los civiles que participan de las manifestaciones…”.

“Este pasaje es particularmente grave, al emitir pronunciamiento sobre una acción de la máxima autoridad del país, el señor Presidente de la República, dando además por ciertos hechos que se encuentran actualmente bajo investigación por parte de los órganos competentes”, dice la queja.

/psg