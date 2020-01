Una innovadora solución para quienes buscan concretar el sueño de la casa propia, pero se ven imposibilitados de acceder a un crédito hipotecario tiene el destacado empresario inmobiliario, Enzo Langer.

Explica que actualmente cuenta con varios paños de terreno, y la meta es subdividirlos e instalar casas vendiéndolas a través de crédito directo a los interesados.

“Por ejemplo, comercializaremos un terreno de $10 millones y cobraremos otros $15 millones por la casa. La gente nos entregará un pie de $5 millones y el resto podrá pagarlo en cuotas mensuales”, explica Enzo Langer.

La gran ventaja de este sistema es que asegura que a través de su empresa entregarán el financiamiento, aun cuando los compradores estén en Dicom, además de pedir un interés mucho menor que el de la banca tradicional.

“Por $25 millones, los que quieran sumarse a este proyecto tendrán una casa terminada, en un condominio, con agua, luz y todas las comodidades posibles” subraya.

El empresario Enzo Langer destacó que actualmente, junto a su socio tienen proyectos inmobiliarios en el sur de Chile, específicamente en Chillán y Puerto Montt. Además, en Linares se asociaron con otros empresarios y se encuentran armando parcelas urbanizadas.

Este proyecto inmobiliario está ubicado en una extensión de 600 hectáreas. Las parcelas son de 5 mil metros cada una, estarán urbanizadas y darán opción de compra del terreno, o de la casa, más el terreno.

Sin Dicom

Sobre el funcionamiento del crédito hipotecario sin importar el informe de Dicom explicó que es un tema que ha analizado cuidadosamente. “A través del negocio inmobiliario me he dado cuenta que hay mucha gente que puede comprar, porque tiene el flujo de caja para hacerlo -a mí me pasa personalmente- pero los bancos no te apoyan con la compra”.

Explica que esto ocurre porque ven que los compradores, o están muy endeudados o tienen Dicom. “Entonces es una muy buena solución para ellos”.

Asimismo, señala que los terrenos y las casas se venderán con una compraventa con hipoteca, como lo hace cualquier entidad que está regida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Ahí lo que ocurrirá es que, si la gente no paga la cuota, se le dará aviso y a la tercera, cuarta o quinta vez que ignore ese aviso se realizará un juicio de poseimiento de la propiedad.

Explica que de funcionar su proyecto permitirá solucionar el tema de la supuesta burbuja inmobiliaria en la que se encuentra Chile, donde la gente no puede comprar porque los terrenos están muy caros.

También comentó que para analizar las posibilidades del negocio publicó el aviso de la venta de terrenos en Yapo, pero al primer día lo llamaron los administradores para que, o bajara el aviso, o diera alguna respuesta, porque no daban abasto para responder a toda la demanda de gente interesada.

Incluso por las excelentes tarifas propuestas, se contactaron personas interesadas en comprarle hasta 4 terrenos de una sola vez. “Estoy convencido de que nos irá muy bien con este proyecto” destacó el empresario.

