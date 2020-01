La vida de Mayte Rodríguez en estos últimos meses ha estado iluminada por su relación sentimental con Diego Boneta, pero de sus proyectos laborales poco se ha sabido, más allá de sus proyectos publicitarias.

En medio de la grabación de la nueva campaña de Bigtime, La Cuarta conversó con la actriz para conocer sus planes actorales alejados de las importantes marcas y la publicidad. “Me ha tocado viajar mucho, pero también estoy con mis proyectos. Se va a estrenar una película que se llama Malas Costumbres, que hicimos con Pablo Mantillas. Está Mariana Loyola y un elenco bien entretenido, es un formato de comedia negra”, contó la hija de Caro Arregui.

Sobre el rol que tendrá en esta producción, la actriz comentó que no tiene nada que ver con lo de siempre. “El personaje es bien entretenido, pero muy distinto a lo que han visto. Tengo un invernadero, soy como media hippie, pero ahí tienen que ver la película”, paso el dato.

Pero el filme no es todo en la vida de Mayte, ya que también tiene considerado en su agenda participar en algunas series nacionales: “Estoy con proyectos de series y de otras películas, pero una vez que estén las fechas podré contar más rato”, explicó.

– ¿Te gustaría participar en alguna serie de Netflix?

Ojalá Netflix agarre más producto chileno, que se abran a hacer películas chilenas u otras series. Encuentro que es una tremenda plataforma y que hay mucho talento nacional por explotar.

Pantalla chica

La última teleserie en la que participó Mayte fue “Dime quien fue” (2017), desde ahí no se le ha visto en ninguna otra producción de nicho. Aunque al parecer, según la blonda, próximamente podríamos verla a través de la tevé a color retomando su pega en las teleseries igualita que su madre Carolina Arregui. “Hay conversaciones de cosas, pero todavía no está cerrado. Y hasta que yo no esté con las botas puestas grabando, prefiero no contar. Esto podría ser para el otro año.

– Igual hay ganas de volver…

Ojalá todo agarre vuelo, estamos recién en conversaciones.

Nuevo actor

Uno que también aparece en este filme es Ricardo Ibáñez, abogado fundador de Defensa Deudores.

Tiene una aparición en un momento específico de la trama, donde se desempeña bajo el mismo rol que en la vida cotidiana: abogado. “La participación se gesta debido a la invitación de uno de los inversionistas. Grabamos hace dos años, fue una experiencia muy grata y entretenida”, expresó el leguleyo.

