El conjunto de Aguascalientes fue el equipo que más ingresos generó por ventas de jugadores en el 2019, con un total de casi 50 millones de dólares, según el medio especializado Transfermarkt. Y la salida más cara fue la de un compatriota: Víctor Dávila. El atacante formado en Huachipato fichó por el Pachuca a cambio de 12 millones de la divisa norteamericana. Los mexicanos pagaron por Dávila apenas US$ 200 mil

En segundo lugar aparece un viejo conocido. Brian Fernández fue figura en la Liga MX y la MLS puso sus ojos en él, más precisamente el Portland Timbers, quien canceló US$11 millones por el pase del formado en Racing de Avellaneda.

En total, Necaxa únicamente invirtió 16 millones de dólares en refuerzos, donde destacan las incorporaciones de Claudio Baeza (US$ 3,3 millones), Maximiliano Salas (US$ 2,2 millones) y Mauro Quiroga (US$ 311 mil). En el caso del “Comandante”, los medios aztecas aseguran que es el próximo jugador candidato a emigrar del club. La directiva ya lo había tasado en 5 US$.

/Eduardo Méndez Garín